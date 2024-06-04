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Макрон обговорить з Зеленським у Парижі потреби України

Дмитро Шварц
4 червня 2024 р.

Як повідомив Єлисейський палац, 7 червня глава французької держави Еммануель Макрон обговорить з українським президентом потреби Києва.

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Володимир Зеленський і Еммануель Макрон, Париж, 16 лютого 2024 року
Володимир Зеленський (п) і Еммануель МакронФото: Thibault Camus/AP/picture alliance

Президент Франції Еммануель Макрон 7 червня прийме у Парижі українського президента Володимира Зеленського. Про це у вівторок, 4 червня, повідомляє AFP з посиланням на Єлисейський палац. Під час зустрічі лідер Франції обговорить з главою української держави потреби Києва.

Нагадаємо, 1 червня у Парижі троє людей залишили неподалік Ейфелевої вежі п'ять порожніх трун, покритих французькими прапорами з написом "французькі солдати в Україні". Інцидент, що стався близько 9:00 ранку, розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.

Поліція затримала трьох людей, з-поміж іншого, водія фургона, який перевозив труни, він імовірно прибув з Болгарії напередодні. За його словами, двоє чоловіків заплатили 40 євро за перевезення їхнього вантажу. У трунах були мішки з гіпсом.

Двох інших затримали на автовокзалі, звідки вони збиралися поїхати до Берліна. Всі затримані мають різну національність: один болгарин, другий - українець, а третій - німець.

Напис на трунах, імовірно, натякає на очікуване відправлення французьких солдатів в Україну. Зокрема, найближчим часом, пише Reuters, планується відправити французьких військових інструкторів в Україну. Вони нібито мають навчати українців розмінуванню, підтримці обладнання в робочому стані та технічній експертизі для військових літаків, які надасть Захід.

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