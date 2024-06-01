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ПолітикаФранція

Висадка в Нормандії. Чому Росію не запросили на ювілей

Ксенія Польська
1 червня 2024 р.

Російської делегації не буде на пам'ятних заходах з нагоди 80-річчя висадки союзників у Нормандії, оскільки Росію на ювілей не запросили. Чому - DW пояснили в Єлисейському палаці.

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На заходах до 75-річчя висадки союзників у Нормандії, 2019 рік
На заходах до 75-річчя висадки союзників у Нормандії, 2019 рікФото: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa/picture alliance

Росія не була запрошена до Франції для участі в пам'ятних заходах 6 червня, присвячених висадці військ союзників у Нормандії 80 років тому. Цю інформацію DW підтвердили офіційні джерела в Єлисейському палаці в п'ятницю, 31 травня. Французька сторона пояснила, що Росія не відповідає умовам участі в цій церемонії, оскільки веде проти України агресивну війну, інтенсивність якої останніми тижнями тільки зросла.

Водночас у Парижі наголосили, наскільки важливо віддати заслужені почесті всім радянським громадянам, які зробили свій внесок у перемогу в Другій світовій війні. "Ми завжди віддавали данину поваги заслугам Червоної армії та її вирішальному внеску в перемогу над нацизмом, визнаючи особливо тяжкі жертви, які поніс СРСР", - заявили в адміністрації французького президента.

Внесок росіян у перемогу в Другій світовій обіцяли відзначити

Підкреслили там і те, що зі свого боку не допустять "інструменталізації цієї теми, до якої іноді вдаються в Росії". "Ми завжди наголошували, що на Східному фронті ця війна не була справою винятково росіян - очевидно, що російський народ заплатив дуже високу ціну, - але всі народи, що входили на той час до складу СРСР, зробили свій внесок у ці зусилля, включно з українцями, білорусами та багатьма іншими", - сказав співробітник Єлисейського палацу. Париж пообіцяв, що і цього року має намір відзначити цей внесок під час пам'ятних заходів, наприклад, на кладовищах, де поховано солдатів, зокрема росіян, які загинули у Франції під час Другої світової.

Окремий пункт програми буде присвячено легендарному французькому винищувальному авіаполку "Нормандія - Німан", який воював проти гітлерівської армії на радянсько-німецькому фронті в 1943-1945 роках. Французька Рада з науки та орієнтації організовує колоквіуми з міжнародної оцінки Другої світової війни, де буде представлено внесок Східного фронту у визволення Європи. "Політика президента Республіки (Емманюеля Макрона. - Ред.) полягає в тому, щоб дивитися історії в обличчя. А коли ми дивимося історії в обличчя, ми дивимося на неї правдиво. Ми тут ніколи не займалися ретушшю історії", - заявив на брифінгу в Парижі інший співробітник Єлисейського палацу.

Британські ветерани на пам'ятній церемонії напередодні "Дня Д"
Британські ветерани на пам'ятній церемонії напередодні "Дня Д"Фото: Dylan Martinez/REUTERS

Участь Росії в ювілеї раніше обговорювалася

У квітні французькі ЗМІ з посиланням на організатора ювілейних заходів - компанію Mission Libération - писали, що небажаною на ньому буде присутність лише президента РФ Володимира Путіна, але когось із росіян усе ж таки можуть запросити "на знак визнання жертви, якої зазнав радянський народ, і його внеску в перемогу 1945 року".

На церемонію серед почесних гостей запрошені президент США Джо Байден і президент України Володимир Зеленський. Останній братиме участь у пам'ятних заходах "не в контексті історії, а у зв'язку з тим, що висадка військ союзників у Нормандії 80 років тому історично перегукується з тією справедливою боротьбою, яку сьогодні веде український народ", вказали в Парижі.

За 10 років до цього, на святкуванні з нагоди 70-річчя нормандської операції, відбулася коротка зустріч президента РФ Володимира Путіна і щойно обраного тоді президента України Петра Порошенка. Це сталося після анексії Росією Криму та початку воєнних дій на Донбасі. Тоді ж, 6 червня 2014 року, на зустрічі лідерів Німеччини, Франції, РФ та України під час святкування ювілею висадки союзників було створено "нормандський формат" для врегулювання збройного конфлікту на сході України. 24 лютого 2022 року він переріс у повномасштабну війну Росії проти України.

Висадка військ західних союзників у Нормандії 6 червня 1944 року, або "День Д" - одна з найбільших воєнних операцій проти гітлерівської армії під час Другої світової війни, в якій брали участь 156 тисяч військовослужбовців Великобританії, США та Канади.

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Журналістка Deutsche Welle Ксенія Польська
Ксенія Польська повідомляє головні новини про Україну, Росію, Білорусь і Європу із серця Євросоюзу - Брюсселя
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