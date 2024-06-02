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Під Ейфелеву вежу поклали труни "солдати Франції в Україні"

Олександр Куницький
2 червня 2024 р.

Троє людей залишили під Ейфелевою вежею в Парижі труни з написом "французькі солдати в Україні". Їх затримала поліція. Серед них - українець.

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Французька поліція біля Ейфелевої вежі в Парижі
Поліцейські біля Ейфелевої вежі (архівне фото) Фото: Psaila Jean-Michel/ABACA/Imago Images

У столці Франції Парижі троє людей залишили неподалік Ейфелевої вежі п'ять порожніх трун, покритих французькими прапорами з написом "французькі солдати в Україні". Поліція затримала трьох людей, повідомила в неділю, 2 червня, агенція AFP.

Інцидент, що стався в суботу близько 9:00 ранку, розслідується як можливе втручання іноземної держави у справи Франції.

Затримали водія фургона, який перевозив труни. Він імовірно прибув з Болгарії напередодні. За його словами, двоє чоловіків заплатили 40 євро за перевезення їхнього вантажу. У трунах були мішки з гіпсом.

Двох інших затримали на автовокзалі, звідки вони збиралися поїхати до Берліна. Всі затримані мають різну національність: один болгарин, другий - українець, а третій - німець.

Французькі солдати в Україні

Напис на трунах, імовірно, натякає на очікуване відправлення французьких солдатів в Україну.

Зокрема, найближчим часом, як пише Reuters, планується відправити французьких військових інструкторів в Україну. Вони нібито мають навчати українців розмінуванню, підтримці обладнання в робочому стані та технічній експертизі для військових літаків, які надасть Захід.

У міністерстві оборони України уточнили, що перемовини щодо цього питання досі тривають.

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Підозри щодо втручання РФ

У Франції вже не вперше відбуваються провокації, і французька влада підозрювала іноземне, зокрема, російське втручання.

Так, минулого місяця на Меморіалі жертвам Голокосту нанесли графіті червоною рукою. Вважається, що троє підозрюваних у цій справі втекли за кордон.

Також на будівлях у Парижі та його передмістях незабаром після нападу бойовиків ХАМАСу на Ізраїль невідомі намалювали десятки зірок Давида - цей символ використовували нацисти, коли позначали єврейські будинки та крамниці. Слідчі заявили, що малюнки могли бути виконані на "пряму вимогу" особи, яка проживає за кордоном, натякаючи на можливий зв'язок з Росією.

РФ традиційно заперечує свою причетність.

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