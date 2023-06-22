МАГАТЕ: Ситуація з безпекою на ЗАЕС украй нестабільна
Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) планує відновити відкачування води, яка досі залишається доступною, попри обміління Каховського водосховища внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС на початку червня. Про це йдеться в заяві генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі, опублікованійна сайті організації в середу, 21 червня.
Збереження і поповнення запасів води
Протягом останніх двох тижнів найбільша в Європі АЕС отримувала необхідну їй для охолодження воду зі скидного каналу прилеглої Запорізької теплоелектростанції (ЗТЕЦ), відокремленого від водосховища. У зв'язку з цим рівень води в каналі знижується на десять сантиметрів в день і наразі становить близько 17 метрів. Передбачається, що вода в цьому каналі забезпечуватиме охолодження реакторів АЕС протягом багатьох тижнів, стверджує МАГАТЕ.
Читайте також: Підрив Каховської ГЕС може негативно вплинути на ЗАЕС - "Енергоатом"
"Запорізька АЕС вживає заходів щодо максимального збереження та поповнення запасів води", - йдеться в заяві Гроссі, який минулого тижня відвідав станцію, щоб оцінити дедалі складнішу ситуацію з ядерною безпекою.
Загрози і нестача резервного живлення
У той час як АЕС бореться з проблемою водопостачання, військова обстановка стає дедалі більш напруженою на тлі повідомлень про контрнаступ ЗСУ у цьому регіоні, наголошується в документі. МАГАТЕ, за даними організації, збільшило свою присутність на ЗАЕС для контролю за дотриманням п'яти основних принципів захисту станції під час військового конфлікту, озвучених Гроссі в Раді Безпеки ООН наприкінці травня.
Читайте також: Гроссі: Води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо
Крім того, на додаток до потенційних небезпек, з якими стикається станція, ЗАЕС, як і раніше, залежить від єдиної наявної лінії електропередачі зовнішнього електропостачання, необхідного їй для охолодження реактора та інших важливих функцій ядерної безпеки, порівняно з чотирма лініями до початку російського вторгнення в Україну. У ЗАЕС, як і раніше, не вистачає резервного живлення на випадок повторного відключення цієї лінії.
Міни навколо АЕС і на її території
МАГАТЕ надходили повідомлення про міни, встановлені поблизу ставка-охолоджувача. Під час візиту Рафаеля Гроссі мін на об'єкті виявлено не було. Однак МАГАТЕ відомо про попередні встановлення мін за межами периметра станції, про що агентство раніше повідомляло, а також у певних місцях на території станції. Як стверджували працівники служби безпеки станції, міни призначалися для "оборонних цілей", йдеться в документі.
Читайте також: ЗАЕС без води з Каховського водосховища: наскільки вистачить запасу міцності?
"Наша оцінка полягала в тому, що, хоча наявність будь-якого вибухового пристрою не відповідає стандартам безпеки, основних функцій безпеки об'єкта істотно не торкнуться. Ми уважно стежимо за цим питанням", - сказав Гроссі.
"Ситуація з ядерною безпекою і безпекою на Запорізькій АЕС вкрай нестабільна. Втрата Каховського водосховища стала катастрофою для регіону загалом і посилила серйозні труднощі для цієї великої атомної електростанції", - наголошується в заяві. Організація закликала всі сторони повністю дотримуватися основних принципів МАГАТЕ, покликаних запобігти ядерній аварії.
Читайте також: Норвегія підтримає коштами ядерну безпеку України