Глава МАГАТЕ Гроссі прибув на окуповану Росією ЗАЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув на українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), яка перебуває під окупацією РФ. Про це повідомляє у четвер, 15 червня, державне підприємство НАЕК "Енергоатом".
"Рафаель Гроссі розпочав візит на тимчасово окуповану Запорізьку АЕС", - повідомила компанія у Telegram.
Прибуття Гроссі на ЗАЕС затрималося через те, що російська сторона спочатку не дала делегації МАГАТЕ дозвіл на перетин лінії фронту через бойові дії в Запорізькій області, пише агенція dpa з посиланням на джерела в Україні. Зокрема, візит Гроссі на ЗАЕС був запланований на 14 червня, проте його перенесли з міркувань безпеки, повідомляли напередодні ЗМІ.
Анонсуючи свій візит 9 червня, голова агентства повідомив про має намір оцінити ситуацію на ЗАЕС і провести ротацію місії інспекторів МАГАТЕ посиленим складом.
Гроссі висловлює стурбованість
Раніше Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому висловив свою стурбованість тим, що тепер бойові дії точаться поблизу Запорізької АЕС. Це, за його словами, підвищує ймовірність ураження самої станції. Також МАГАТЕ просить і Росію, і Україну про гарантії безпеки.
Своєю чергою Зеленський вказав на значне зростання ризиків для безпеки Запорізької атомної електростанції внаслідок, за його словами, цілеспрямованого підриву Росією греблі Каховської ГЕС.
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Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення греблі.