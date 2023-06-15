Гроссі: Води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо

Під час візиту на окуповану Росією ЗАЕС гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС достатньо. Втім, він попередив про ймовірність "великої аварії".

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі оцінив рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), яка перебуває під тимчасовою окупацією РФ, як достатній. Відповідну заяву він зробив у четвер, 15 червня, під час візиту на станцію.

"Там була достатня кількість води", - сказав Гроссі після того, як побачив ставок-охолоджувач заводу, пише агенція AFP. Водночас, загальну ситуацію довкола ЗАЕС, зокрема після знищення греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС), він оцінив як "серйозну".

"З одного боку, ми бачимо, що ситуація серйозна, наслідки (руйнування греблі Каховської ГЕС - Ред.) є, і вони реальні", - зауважив гендиректор МАГАТЕ. Водночас, за словами Гроссі, "є заходи, які вживаються для стабілізації ситуації".

Очільник МАГАТЕ наголосив, що світ має усвідомлювати небезпеку того, що може статися "велика аварія".

Очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав окуповану силами РФ ЗАЕС Фото: Alexei Konovalov/dpa/picture alliance

Загалом Гроссі назвав свою поїздку на ЗАЕС "важливою", але "надзвичайно важкою". "Ще кілька годин тому я не був упевнений, чи зможу я приїхати сюди й відвідати станцію", - зазначив він.

Прибуття Гроссі на ЗАЕС затрималося через те, що російська сторона спочатку не дала делегації МАГАТЕ дозвіл на перетин лінії фронту через бойові дії в Запорізькій області, повідомляла агенція dpa з посиланням на джерела в Україні. Зокрема, візит Гроссі на ЗАЕС був запланований на 14 червня, проте його перенесли з міркувань безпеки, повідомляли напередодні ЗМІ.

Ризики для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

Раніше Гроссі попереджав про ризик того, що ЗАЕС може залишитися без необхідної води для охолодження шести реакторів, яка надходить із Каховського водосховища і ставків, що може призвести до "трагічних екологічних наслідків". За його словами, якщо рівень води у Каховському водосховищі впаде нижче, ніж 12,7 метра, це не дозволить ЗАЕС перекачувати воду з резервуара на майданчик.

Станом 15 червня рівень води у Каховському водосховищі становить не більше семи метрів і падатиме надалі, повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Критичною ж стане позначка в три метри, адже тоді значно збільшиться берегова лінія і зросте кількість часу, який буде потрібен для наповнення Каховського водосховища, наводить його слова пресслужба компанії.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.