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Гендиректор МАГАТЕ Гроссі відклав візит на ЗАЕС - ЗМІ

Олександр Куницький
52 хв. тому

Візит гендиректора МАГАТЕ на Запорізьку АЕС відкладено з міркувань безпеки, пише агентство Reuters.

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Рафаель Гроссі
Рафаель ГроссіФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі з міркувань безпеки відклав поїздку на українську Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), яка перебуває під окупацією сил РФ. Про це у середу, 14 червня, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерело у дипломатичних колах.

За даними неназваних дипломатів, візит Гроссі був запланований на сьогодні, але його відкладено на "кілька годин". "Наразі проводяться перевірки безпеки з огляду на загальну ситуацію в регіоні. Найближчим часом очікується візит гендиректора ЗАЕС", - повідомило джерело видання.

Також про відтермінування візиту Гроссі повідомив Reuters неназваний високопоставлений український чиновник. "Він (Гроссі - Ред.) чекає, щоб мати можливість безпечно переміщатися", - зазначив він. Коли саме Гроссі може відвідати станцію, він не повідомив.

Водночас російське інформаційне агентство "Интерфакс" з посиланням на окупаційного "очільника" Запорізької області повідомило, що Гроссі відвідає ЗАЕС в четвер, 15 червня.

Гроссі висловлює стурбованість

Напередодні Гроссі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським, якому висловив свою стурбованість тим, що тепер бойові дії точаться поблизу Запорізької АЕС. Це, за його словами, підвищує ймовірність ураження самої станції. Також МАГАТЕ просить і Росію, і Україну про гарантії безпеки.

Під час візиту на ЗАЕС Гроссі має намір оцінити ситуацію на станції і провести ротацію місії інспекторів МАГАТЕ посиленим складом.

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РФ зупинила автоматичну передачу даних із ЗАЕС

Тим часом РФ припинила передачу в автоматичному режимі даних з датчиків радіаційного моніторингу на ЗАЕС Україні, повідомив виконувач обов'язків голови Державної інспекції з ядерного регулювання України Олег Коріков. "Два тижні тому за командою з Москви припинилася автоматична передача даних з датчиків радіаційного маніторингу, що розташовані на промисловому майданчику Запорізької АЕС. Це неприйнятно і є порушенням вимог ядерної та радіаційної безпеки", - сказав він під час брифінгу в  медіацентрі "Україна" - "Укрінформ".

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Тому, за словами Корікова, цю інформацію в ручному режимі тепер передають представники МАГАТЕ. "Зараз команда МАГАТЕ, яка перебуває на Запорізькій АЕС, в мануальному режимі - на папірці, телефоном - знімає показники з цих датчиків і передає їх у штабквартиру МАГАТЕ у Відні", - наголосив він, додавши, що пізніше з Відня ці дані стають доступними для країн - членів МАГАТЕ, зокрема України.

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