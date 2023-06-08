МАГАТЕ хоче провести ротацію інспекторів на ЗАЕС - Гроссі

Ротацію інспекторів МАГАТЕ планують завершити наступного тижня, заявив гендиректор агенції Гроссі. Він також застеріг від загроз для ЗАЕС унаслідок підриву Каховської ГЕС.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що наступного тижня МАГАТЕ має намір провести ротацію своїх інспекторів на Запорізькій АЕС, але плани потребують узгодження з міністерствами оборони Росії та України. Такі наміри Гроссі озвучив в інтерв'ю російському пропагандистському виданню "РИА Новости", опублікованому в четвер, 8 червня.

"Ми плануємо завершити ротацію персоналу наступного тижня. Точну дату я не можу назвати, тому що це також залежатиме від угоди, яку ми маємо отримати від міністерства оборони України та міністерства оборони Росії, що пов'язано, як ви розумієте, з унікальною локацією - ЗАЕС розташована на передовій", - сказав Гроссі.

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Також для ротації інспекторів необхідно, за його словами, провести процедуру "деконфліктингу", щоб "ми змогли пройти до місця в безпечному режимі".

Також інспекції МАГАТЕ на ЗАЕС триватимуть доти, доки ситуація навколо станції не стабілізується, запевнив Гроссі.

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Місія МАГАТЕ перебуває на ЗАЕС із вересня. Відтоді було проведено сім ротацій, остання - наприкінці квітня. Чергову ротацію було заплановано на 25 травня, але досі не проведено.

Ризики для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

Водночас Гроссі наголосив, що підрив греблі Каховської ГЕС становить небезпеку для ЗАЕС, зокрема, через кілька тижнів може виникнути нестача води для охолодження її реакторів. Відповідне застереження Гроссі зробив в інтерв'ю телеканалу Sky News.

"Існує ризик" того, що АЕС може залишитися без "необхідної" води для охолодження шести реакторів, яка надходить із Каховського водосховища і ставків. У гіршому випадку, без охолодження "ви ризикуєте отримати ядерний розплав із трагічними екологічними наслідками", - сказав він.

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За словами Гроссі, "небезпека існує, можливо, через кілька тижнів або місяць, але щось потрібно робити". "Ми не хочемо сіяти паніку, але це серйозна ситуація, тому що зазвичай у цих реакторах має циркулювати гарантований обсяг води. Якщо ви почнете втрачати цю здатність, тоді у вас виникне проблема. Проблема може бути відсунута на кілька днів або тижнів, але вона існуватиме", - зазначив гендиректор МАГАТЕ.

Гроссі повідомив, що має намір відвідати станцію наступного тижня, щоб оцінити ситуацію, додавши, що поведінка річки в найближчі кілька днів визначить загальний вплив на станцію.

Втрати критично важливої води

Крім того, у своїй офіційній заяві про ситуацію в Україні, опублікованій у середу, гендиректор МАГАТЕ повідомив, що "рівень води у водосховищі знизився приблизно на 2,8 метра... і досяг 14,03 метра.... Однак погодинна швидкість втрат трохи знизилася, до 5-7 сантиметрів на годину порівняно з піковим значенням близько 11 сантиметрів".

"Якщо рівень впаде нижче 12,7 метра, ЗАЕС більше не зможе перекачувати воду з резервуара на майданчик. Оскільки повний ступінь пошкодження греблі залишається невідомим, неможливо передбачити, чи може це статися і коли. Однак, якщо поточна швидкість падіння збережеться, рівень 12,7 метра може бути досягнутий протягом наступних двох днів", - зазначив Гроссі, якого цитує "Інтерфакс-Україна".

За його словами, готуючись до такої можливості, ЗАЕС постійно поповнює свої запаси води, включно з великим ставком-охолоджувачем поруч зі станцією, а також його меншими ставками-охолоджувачами та прилеглими каналами, повністю використовуючи воду Каховського водосховища, доки воно ще залишається можливим. "При заповненні цих джерел води буде достатньо, щоб забезпечити станцію водою, необхідною для охолодження її шести реакторів, а також відпрацьованого палива упродовж кількох місяців", - наголосив голова МАГАТЕ.