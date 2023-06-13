ОПУ: Знищення Каховської ГЕС було підготовлене законом РФ

В Офісі Володимира Зеленського зауважують, що за тиждень до знищення Каховської ГЕС російський уряд ухвалив постанову, яка забороняє розслідувати аварії внаслідок воєнних дій.

За тиждень до руйнування греблі Каховської гідроелектростанції (ГЕС) російська влада ухвалила постанову, яка може стати переконливим доказом причетності РФ до цієї катастрофи, заявили в Офісі президента України Володимира Зеленського.

Радник президента з економічних питань Олег Устенко зауважив, що 30 травня уряд РФ схвалив постанову про нібито "забезпечення безпеки гідротехнічних споруд" на територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, які Росія торік оголосила анексованими.

Документ забороняє розслідувати аварії на гідротехнічних спорудах, що сталися внаслідок воєнних дій, диверсій чи терористичної діяльності, розповів Устенко виданню Newsweek 12 червня. На його думку, потрібно мати "дуже яскраву уяву", щоб повірити в те, що ухвалення постанови за кілька днів до руйнування дамби було збігом.

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МЗС: Партнери переконані, що Україна не причетна до підриву

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевняє, що міжнародні партнери в питанні руйнування Каховської ГЕС "не мають сумнівів, що це не Україна зробила".

"Логіка така: в будь-якому разі винна Росія, оскільки підрив є результатом саме російської агресії проти України. А чи планувався підрив саме такого масштабу, чи вони хотіли щось менше зробити і щось пішло не за планом - це ще не встановлено, тут ще зберігаються різні думки", - сказав він 12 червня в ефірі національного телемарафону.

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10 загиблих внаслідок руйнування Каховської ГЕС

Кулеба також повідомив, що Україна отримала гуманітарну допомогу від 12 країни, а допомога від ще семи держав - у дорозі. Серед наданого 50 генераторів, понад 120 надувних човнів, 400 помп і насосів, пів мільйона таблеток для очищення води, питна вода та інше.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив ввечері 12 червня, що від підтоплення внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС загинули 10 людей, 20 осіб отримали поранення, безвісти зниклими вважаються 35 людей, серед них семеро дітей.

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