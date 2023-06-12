У МВС кажуть про 10 загиблих через підрив Каховської ГЕС

Жертвам спричиненого підривом Каховської ГЕС підтоплення стало щонайменше 10 осіб, ще 42 людей зниклі безвісти, констатували в МВС України. Тим часом рівень води у зоні підтоплення знижується, кажуть у відомстві.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко оприлюднив актуальну статистику кількості загиблих унаслідок підриву Каховської ГЕС і спричиненого цим підтоплення частини Херсонської та Миколаївської областей. Згідно з поширеними Клименком в понеділок, 12 червня, даними, число жертв катастрофи зросло до 10 осіб. Ще 42 людини, у тому числі 7 дітей, вважаються зниклими безвісти, додав Клименко, який наразі керує штабом з ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС.

Читайте також: МКС розслідує знищення Каховської ГЕС: представники суду відвідали Херсонщину

"На Херсонщині залишаються підтопленими 46 населених пунктів, із них: 32 (3 801 будинок) - на підконтрольній Україні території, 14 - на тимчасово окупованій. Евакуйовано 2 743 особи, з яких 205 дітей та 76 маломобільних осіб. Загинуло 8 людей. 42 особи вважаються безвісти зниклими, з них - 7 дітей", - написав урядовець у соцмережі Facebook.

Клименко додав, що у Миколаївській області підтоплено 31 населений пункт, евакуйовано 982 людини, серед яких 167 дітей, двоє людей загинуло. Також він повідомив, що на Дніпропетровщині відсутнє водопостачання у майже 165 тисяч абонентів у 32 населених пунктах. Триває підвіз питної/технічної води та пошук варіантів стабільної і безпечної подачі води, додав посадовець.

Стабільне зниження води

Очільник МВС зазначив, що штаб фіксує стабільне зниження рівня води у підтоплених населених пунктах, тож підсилює безпекові заходи для попередження травмування людей та випадків крадіжок. Він також повідомив, що жителі Херсонщини звертаються до поліції із повідомленнями про підтоплення особистого майна, наразі вже зафіксовано 1 927 заяв.

Читайте також: Каховське водосховище обміліло на 70 відсотків - міндовкілля

Для пришвидшення процесу ліквідації наслідків підриву росіянами ГЕС найближчими днями скерують додаткові сили комунальників з інших регіонів, а також спеціалізовану техніку, запевнив голова відомства.

Понад 100 евакуйованих з окупованого лівобережжя Херсонщини

Тим часом керівник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін повідомив у своєму Telegram-каналі, що з лівобережної частини Херсонської області, яка перебуває під російською окупацією, вдалося евакуювати 112 людей після підриву Каховської ГЕС. За його словами, на правому березі Дніпра з водяної пастки вдалося витягнути 2 743 людини, зокрема тільки з Херсона евакуйовано 2 318 громадян. "На лівому березі ситуація залишається критичною. Евакуацію росіяни блокують, самі не проводять і до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину. Але евакуація нашими силами триває. З лівого берега вже витягнули 112 людей", - розповів очільник ОВА у відеозверенні.

Читайте також: РФ перекидає боєздатні війська з Херсонщини - Маляр

Прокудін так само підтверджує падіння рівня підтоплення - він становить 3,03 метра. "Якщо порівнювати з вчорашнім вечором, то рівень води зменшився на 64 см. У воді залишаються 46 міст, селищ та сіл - 32 на правому березі та 14 - на лівому", - додав Прокудін.