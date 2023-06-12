  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Міжнародний кримінальний суд розслідує знищення ГЕС Каховки

Роман Губа
2 год. тому

Представники Міжнародного кримінального суду відвідали Херсонщину для розслідування знищення Каховської гідроелектростанції.

https://p.dw.com/p/4SSBw
Bildergalerie Ukraine Kachowka Staudamm Dnipropetrovsk Region Fischsterben
Мор риби внаслідок знищення Каховської ГЕСФото: Sergiy Chalyi/REUTERS

Підтоплену внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду (МКС), повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 11 червня.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - наголосив президент.

Читайте також: Війська РФ обстріляли човен під час евакуації: троє загиблих

Зеленський запевнив, що Україна сприятиме максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню МКС. "Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста - це обов'язкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла", - сказав він.

Україна звернулася до МКС 6 червня - у день знищення греблі Каховського водосховища. Офіс генерального прокурора України звинувачує російські окупаційні війська в черговому воєнному злочині - підриві дамби, яка є цивільним об'єктом. Каховська ГЕС окупована з лютого 2022 року. Росія підрив офіційно заперечує.

10 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що представники МКС приїхали у Херсонську область для підготовки до проведення слідчих дій. "Вони побачать все на власні очі та зроблять свої власні висновки. Світ має знати всю правду про жахливі злочини, які Росія чинить в Україні", - сказав він.

Читайте також: Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС - ISW

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Зруйнована дамба Каховської ГЕС

США зафіксували вибух на Каховській дамбі перед її обвалом - ЗМІ

США зафіксували вибух на Каховській дамбі перед її обвалом - ЗМІ

Американські супутники-розвідники зафіксували вибух на дамбі Каховської ГЕС перед її руйнуванням. Розвідка США підозрює, що за руйнуванням дамби стоїть Росія, але досі не має переконливих доказів, пише NYT.
Катастрофи9 червня 2023 р.
Перехоплення СБУ вказує на провину РФ у підриві Каховської ГЕС

СБУ: Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група

СБУ: Каховську ГЕС підірвала російська диверсійна група

Аргумент про причетність російських військ до підриву греблі Каховської ГЕС підтверджує оприлюднений запис перехопленої розмови росіян, де згадуються дії російських диверсантів, повідомляє СБУ.
Конфлікти9 червня 2023 р.
Мор риби на Дніпропетровщині через знищення Каховської греблі

Знищення Каховської ГЕС: збитки довкіллю перевищують 55 млрд гривень

Знищення Каховської ГЕС: збитки довкіллю перевищують 55 млрд гривень

Екологічні збитки України від знищення греблі Каховської ГЕС становлять понад 55 мільярдів гривень. Під загрозою зникнення опинилися 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини, повідомили у міндовкілля.
Природа й екологія10 червня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Звільнення села Благодатне Донецької області, 11 червня 2023 року

Україна звільнила Сторожове на Донеччині - міноборони

Конфлікти39 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Bildergalerie Ukraine Kachowka Staudamm Dnipropetrovsk Region Fischsterben

У пошуках питної води для півдня України

У пошуках питної води для півдня України

Катастрофи9 червня 2023 р.
Херсон, 7 червня 2023 року

На власні очі: Херсон після знищення Каховської ГЕС

На власні очі: Херсон після знищення Каховської ГЕС

Суспільство9 червня 2023 р.
external

Мер Олешок: Росіяни обстрілюють волонтерів

Мер Олешок: Росіяни обстрілюють волонтерів

Конфлікти9 червня 2023 р.01:39 хв.
external

Велика вода прибуває на Миколаївщину

Велика вода прибуває на Миколаївщину

Конфлікти9 червня 2023 р.01:13 хв.
external

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Як пенсіонерка Тая ЗСУ допомагає

Конфлікти9 червня 2023 р.02:54 хв.
Російські війська у Маріуполі

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Про "трибунал для Путіна" заговорили російські юристи

Конфлікти9 червня 2023 р.
На головну сторінку