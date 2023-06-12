Міжнародний кримінальний суд розслідує знищення ГЕС Каховки

Підтоплену внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) Херсонщину відвідали представники Міжнародного кримінального суду (МКС), повідомив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні за підсумками доби 11 червня.

"Дуже важливо, що представники міжнародного правосуддя на власні очі побачили наслідки цього російського теракту та самі почули, що російський терор продовжується. І продовжується ще максимально цинічними та жорстокими обстрілами затопленої території, території евакуації", - наголосив президент.

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Зеленський запевнив, що Україна сприятиме максимально незалежному та об'єктивному розслідуванню МКС. "Повний доступ до уражених територій, до свідків, до всієї інформації та доказів. Це розслідування дуже важливе для безпеки всього світу. Повна й справедлива відповідальність російських терористів і самої держави-терориста - це обов'язкова передумова того, що у світі більше не буде повторень такого зла", - сказав він.

Україна звернулася до МКС 6 червня - у день знищення греблі Каховського водосховища. Офіс генерального прокурора України звинувачує російські окупаційні війська в черговому воєнному злочині - підриві дамби, яка є цивільним об'єктом. Каховська ГЕС окупована з лютого 2022 року. Росія підрив офіційно заперечує.

10 червня генеральний прокурор України Андрій Костін повідомив, що представники МКС приїхали у Херсонську область для підготовки до проведення слідчих дій. "Вони побачать все на власні очі та зроблять свої власні висновки. Світ має знати всю правду про жахливі злочини, які Росія чинить в Україні", - сказав він.

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