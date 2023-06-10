Росія навмисно пошкодила греблю Каховської ГЕС - ISW

Співвідношення інформації в медійному просторі щодо причин катастрофи на Каховській ГЕС, на думку фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), свідчить про те, що росіяни навмисно пошкодили греблю. Про це ідеться в аналітичному звіті ISW за 9 червня.

Аналітики ISW називають заяви одразу кількох незалежних одне від одного джерел. Зокрема, у Норвезькому центрі сейсмічного моніторингу NORSAR повідомили про сейсмічні дані, що вказують на вибух, зафіксований 6 червня о 2.54 за місцевим часом у районі ГЕС.

Газета The New York Times навела слова високопоставленого співробітника Білого дому, що американські супутники-шпигуни з інфрачервоними датчиками зафіксували вибух на греблі.

Видання The Wall Street Journal навело міркування інженерів та експертів з боєприпасів, які також вважають, що катастрофа сталася внаслідок вибухів у кількох найбільш уразливих місцях споруди.

Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

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