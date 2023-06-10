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Знищення ГЕС: збитки довкіллю перевищують 55 млрд гривень

Олександр Куницький
2 год. тому

Екологічні збитки України від знищення греблі Каховської ГЕС становлять понад 55 мільярдів гривень. Під загрозою зникнення опинилися 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини, повідомили у міндовкілля.

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На Дніпропетровщині сталася масова загибель риби
Мор риби на Дніпропетровщині через знищення Каховської гребліФото: Cover-Images/IMAGO

Орієнтовна сума збитків довкіллю через знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) вже становить понад 55 мільярдів гривень. Ці орієнтовні підрахунки оголосив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні уряду, повідомив у суботу, 10 червня, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець. 

Станом на ранок 10 червня з Каховського водосховища витекло 62 відсотки його об'єму - 12,24 кубічних кілометрів води. Рівень води у водосховищі вже сягнув 10,55 метра і продовжує знижуватися, повідомив Стрілець.

"Ситуація у нацпарках критична. Під загрозою зникнення 30 відсотків природно-заповідного фонду Херсонщини", - написав він у Facebook.

Як зазначив міністр, вода з Каховського водосховища зрівняла з водним дзеркалом нацпарк "Нижньодніпровський". Також, за словами Стрільця, продовжується обміління акваторії у нацпарках "Великий Луг" - на 4,2 метра та "Кам'янська Січ" - на шість метрів, а окупованим росіянами Олешківським піскам загрожує підняття ґрунтових вод. Крім того, нині вже підтоплено близько 1200 гектарів території Кінбурнського півострова, додав він.

Масовий мор риби після знищення дамби Каховської ГЕС

Світовий банк проведе швидку оцінку збитків

Своєю чергою прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що внаслідок знищення ГЕС затоплені і величезні масиви сільськогосподарських земель. "За даними міністерства аграрної політики, 10 тисяч гектарів - лише на Правобережжі", - написав він у Telegram.

Як повідомив Шмигаль, Світовий банк спільно з міжнародними партнерами проведе швидку оцінку збитків від руйнування каховської ГЕС. За його словами, оцінка буде проведена за аналогією зі Швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA).

Також Шмигаль зауважив, що відновлення ГЕС, за попередніми даними "Укргідроенерго", коштуватиме орієнтовно мільярд євро, і ще стільки ж коштуватимуть інші супутні роботи.

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Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення греблі.

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