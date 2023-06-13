ЗАЕС без води з Каховського водосховища: чого очікувати?

Запорізька атомна електростанція більше не може брати воду з Каховського водосховища для охолодження своїх енергоблоків. Наскільки критично це для ЗАЕС?

Вже кілька днів рівень води в Каховському водосховищі перебуває значно нижче за так звану "мертву" точку - 12,7 метра, за якої неможливо робити водозабір у населені пункти, розташовані поблизу. Руйнування греблі Каховської ГЕС створило нові загрози і для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), що бере воду з нього для наповнення свого ставка-охолоджувача та бризкальних басейнів, зазначають експерти.

"Незважаючи на те, що ЗАЕС не виробляє електроенергію вже кілька місяців, вона все ще потребує доступу до води та електроенергії для охолодження та виконання інших важливих функцій збереження та безпеки, а також для уникнення ризику потенційного розплавлення палива та викиду радіоактивного матеріалу", - йдеться у заяві Міжнародного агентства з атомної енергетики (МАГАТЕ). Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі прибув до України з робочим візитом, аби оцінити рівень загрози для ЗАЕС та представити програму допомоги.

Вода потрібна для охолодження енергоблоків ЗАЕС

Вода критично важлива для атомних електростанцій. Нею завдяки складній системі контурів охолоджують атомні реактори, аби паливні уранові збірки не почали плавитися від перегрівання. На Запорізькій АЕС шість енергоблоків, які з осені минулого року не працюють. П’ять з яких нині переведені в "холодний зупин", один перебуває у стані "гарячого зупину". Однак попри те, що вони зупинені, для них все одно потрібна вода для охолодження, адже навіть в такому стані паливні збірки виділяють тепло.

В енергоблоках у стані "холодного зупину" вода нагрівається до 70°С, у стані "гарячого зупину" - до 280°С, пояснив DW начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України Дмитро Гуменюк. Вода для охолодження подається зі спеціальних бризкальних басейнів. Туди ж стікає і нагріта вода з енергоблоків, де вона охолоджується шляхом випаровування під час розбризкування її у повітрі. Бризкальні басейни поповнюються водою зі ставка-охолоджувача, куди вода перекачувалася з Каховського водосховища. Оскільки рівень води в Каховському водосховищі впав, то брати воду для поповнення ставка охолоджувача та бризкальних басейнів немає звідки. ЗАЕС може розраховувати тільки на той запас води, який є на даний момент.

Дмитро Гуменюк Фото: SSTC NRS Ukraine

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Станом на 09:00 13 червня рівень води у ставку-охолоджувачі Запорізької АЕС становить 16,67 м, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції", - йдеться у повідомлені НАЕК "Енергоатом". В компанії констатують, що рівень води у ставку-охолоджувачі не змінюється. Тому аби охолоджувати реактори у такому стані, води має вистачити на декілька місяців, якщо ставок-охолоджувач штучно не спустошать, наголошує Дмитро Гуменюк. При цьому, за його словами, без зовнішнього підживлення з часом рівень води там поступово знижуватиметься. "Втрати води у ставку-охолоджувачі можуть бути кількома шляхами: внаслідок просочування води, через ґрунти, випаровування води з поверхні ставка-охолоджувача через вплив навколишнього середовища, як у будь-якій водоймі, за рахунок випаровування внаслідок роботи систем охолодження активної зони енергоблоків", - розповів Гуменюк.

Чому холодний зупин атомного реактору ЗАЕС має значення?

Аби знизити втрати води від випаровування у ставку-охолоджувачі ЗАЕС, Державна інспекція ядерного регулювання України 8 червня видала розпорядження про переведення останнього з шести енергоблоків зі стану "гарячого зупину" у стан "холодного зупину". "В умовах втрати основного проєктного джерела підживлення бризкальних басейнів, необхідно негайно приступити до переведення енергоблоку №5 ЗАЕС у стан "холодний зупин", поки ще підтримується проєктний режим роботи необхідних систем охолодження", - йдеться в розпорядженні українського регулятора.

Фото: Energoatom

Втім, як повідомили DW в пресслужбі "Енергоатому", станом на 13 червня окупаційна адміністрація Запорізької АЕС так і не виконала розпорядження Державної інспекції ядерного регулювання України та не перевела енергоблок у "холодний зупин". "Російські окупанти, не переводячи енергоблок у "холодний зупин", як вимагає український регулятор, порушують не тільки українське законодавство, а й своє російське", - зазначила в інтерв'ю DW експертка з питань ядерної енергетики Ольга Кошарна та додала, що російський президент своїм указом минулого року визнав дію українських ліценцій на експлуатацію ЗАЕС.

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За словами Кошарної, українські співробітники, які залишаються на ЗАЕС, їй повідомляють, що відмову перевести останній енергоблок у "холодний зупин" російська окупаційна адміністрація ЗАЕС пояснює персоналу станції потребою мати пару для очистки трапних вод, тобто стоків після змиву обладнання та приміщень контрольованої зони атомного реактора. Втім, на переконання експертки, небезпека від реактора у "гарячому зупині" за відсутності достатньої кількості води набагато вища, аніж ймовірна небезпека від відсутності пари для змиву стічних вод. "Безпека від трапних вод мінімальна. Їх взагалі можна збирати у резервуари і зберігати", - пояснює вона. "Припустимо, якщо зникає електроенергія і вся вода на ЗАЕС, то до моменту аварії на енергоблоці у "холодному зупині" є 8 днів. Коли реактор у "гарячому зупині" є тільки 27 годин, аби запобігти трагедії", - каже Ольга Кошарна.

Зруйнована гребля Каховської ГЕС Фото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Водночас на сайті МАГАТЕ йдеться про те, що нинішня адміністрація окупованої ЗАЕС поінформувала агенство, що наявні запаси води дають їм час визначити, як довго енергоблок може перебувати у стані "гарячого зупину". "Станція розглядає можливість встановлення окремого парового котла, який би забезпечував потребу в подачі пари на майданчик у разі, якщо всі шість реакторних блоків будуть перебувати у "холодному зупині", - йдеться на сайті МАГАТЕ.

Де можна брати воду для ЗАЕС?

Попри втрату підживлення з Каховського водосховища, на ЗАЕС є потенційні резервні запаси води, наголошує начальник відділення аналізу безпеки Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки України. За словами Дмитра Гуменюка, поряд з ЗАЕС є річка Конка, з якої за потреби можна перекачувати воду для підживлення ставка-охолоджувача мобільними водонасосами. Окрім цього, є можливість подавати воду у ставок-охолоджувач чи бризкальні басейни з артезіанських свердловин, що є на майданчику станції, наголошують у "Енергоатомі". "Дуже небагато потрібно води для охолодження активної зони, якщо енергоблок у холодному зупині. В крайньому разі, в екстремальних умовах можна привозити воду на ЗАЕС пожежними машинами", - каже Дмитро Гуменюк. При цьому він зауважив, що сховище відпрацьованого ядерного палива не потребує води, оскільки воно спроектоване і використовується як зберігання сухого типу.

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У МАГАТЕ заявили, що в ході візиту в Україну делегація хоче отримати доступ до Запорізької ТЕС, розташованої поблизу ЗАЕС. Адже раніше підживлення ставку-охолоджувача Запорізької атомної електростанції здійснювалося з відвідного каналу Запорізької ТЕС. "Теплова електростанція відіграє ключову роль у гарантуванні безпеки атомної електростанції, розташованої за кілька кілометрів від неї. Я дуже розраховую на те, що наші експерти зможуть туди виїхати найближчим часом для незалежної оцінки ситуації", - цитує слова гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі сайт МАГАТЕ. За словами Гроссі, він також особисто порушить це питання на Запорізькій АЕС.