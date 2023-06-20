Норвегія підтримає коштами ядерну безпеку України
Уряд Норвегії має намір виділити 250 мільйонів крон (близько 21,5 мільйонів євро в перерахунку) на ядерну безпеку України. Про це повідомило в понеділок, 19 червня МЗС в Осло.
"Ініційована Росією протизаконна війна становить загрозу безпеці та ядерній безпеці України, - йдеться в заяві норвезького відомства. - Атомна аварія в Україні мала б наслідки не тільки для самої України, а й за її межами".
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Зазначається, що 100 мільйонів крон буде спрямовано Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб забезпечити перебування його експертів на низці атомних електростанцій в Україні, зокрема на Чорнобильській і на Запорізькій АЕС. Решта 150 мільйонів крон мають бути вкладені в забезпечення безпеки комплексів АЕС.
Кошти будуть взяті зі спеціального фонду, призначеного для підтримки України з 2023 по 2027 роки. За цей період Норвегія має намір виділити на цивільну і військову підтримку України загалом 75 мільярдів крон.
Нагадаємо, 15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС. За його оцінкою, ситуація там є "серйозною". Зараз на місці постійно перебуває команда експертів МАГАТЕ.