Норвегія підтримає коштами ядерну безпеку України

На тлі масштабних загроз через війну РФ проти України, Осло має намір виділити чверть мільярда крон на фінансування ядерної безпеки України.

Уряд Норвегії має намір виділити 250 мільйонів крон (близько 21,5 мільйонів євро в перерахунку) на ядерну безпеку України. Про це повідомило в понеділок, 19 червня МЗС в Осло.

"Ініційована Росією протизаконна війна становить загрозу безпеці та ядерній безпеці України, - йдеться в заяві норвезького відомства. - Атомна аварія в Україні мала б наслідки не тільки для самої України, а й за її межами".

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Зазначається, що 100 мільйонів крон буде спрямовано Міжнародному агентству з атомної енергії (МАГАТЕ), щоб забезпечити перебування його експертів на низці атомних електростанцій в Україні, зокрема на Чорнобильській і на Запорізькій АЕС. Решта 150 мільйонів крон мають бути вкладені в забезпечення безпеки комплексів АЕС.

Кошти будуть взяті зі спеціального фонду, призначеного для підтримки України з 2023 по 2027 роки. За цей період Норвегія має намір виділити на цивільну і військову підтримку України загалом 75 мільярдів крон.

Нагадаємо, 15 червня гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відвідав ЗАЕС. За його оцінкою, ситуація там є "серйозною". Зараз на місці постійно перебуває команда експертів МАГАТЕ.