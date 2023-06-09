Знищення ГЕС: МАГАТЕ анонсувало програму допомоги Україні

За допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить наслідки руйнування греблі Каховської ГЕС, заявив гендиректор агенції Рафаель Гроссі. Програму допомоги він пообіцяв представити під час місії в Україну.

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі анонсував запуск програми допомоги Україні у зв’язку зі знищенням греблі на Каховській гідроелектростанції(ГЕС). Відповідну заяву він зробив у відеозверненні, оприлюдненому у Twitter у п'ятницю, 9 червня.

"Сьогодні я запускаю програму допомоги Україні у відповідь на затоплення греблі в Новій Каховці та запит президента України Володимира Зеленського щодо міжнародної допомоги", - заявив Гроссі.

Гроссі зазначив, що найближчими днями очолить місію МАГАТЕ в Україну, зокрема, і на Запорізьку атомну електростанцію (ЗАЕС), які контролюють російські війська. План допомоги України Гроссі має намір представити особисто президенту України.

За його словами, за допомогою використання ядерних методів МАГАТЕ визначить вплив руйнування греблі на питну воду, здоров'я людей, ґрунт і управління водними ресурсами, а також оцінить цілісність критичної інфраструктури.

"Енергатом": Поки води для ЗАЕС достатньо

Раніше Гроссі попереджав про ризик того, що ЗАЕС може залишитися без необхідної води для охолодження шести реакторів, яка надходить із Каховського водосховища і ставків, що може призвести до "трагічних екологічних наслідків". За його словами, якщо рівень води у Каховському водосховищі впаде нижче, ніж 12,7 метра, це не дозволить ЗАЕС перекачувати воду з резервуара на майданчик.

Станом на 18:00 9 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 11,23 метра, повідомили в "Укргідроенерго". Втім, ставка-охолоджувача, як повідомив в ефірі "Радіо Свобода" президент державного підприємства "Енергатом" Петро Котін, нині "цілком достатньо, щоб поки забезпечити охолодження" ЗАЕС.

Він наголосив, що зараз реактори станції зупинені, тому не потрібно підживлювати ставок-охолоджувач, а якщо ж вода буде відходити з нього, то є декілька джерел його наповнення. "Це мобільні насосні установки, які зараз є на ЗАЕС, вони можуть бути розгорнуті і при необхідності закачувати додаткову воду з тих місць, де вона буде залишатися в Каховському водосховищі і підводних каналах до ЗАЕС", - зазначив Котін, додавши, що останній рубіж - це використання підземних свердловин питної води.

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Як повідомлялося, гребля Каховської гідроелектростанції, яку вже понад рік контролюють російські війська, була зруйнована в ніч на 6 червня. Київ звинувачує в катастрофі РФ. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення греблі.