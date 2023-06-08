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Рівень води в Каховському водосховищі вже критично низький

Олександр Куницький
37 хв. тому

У Каховському водосховищі рівень води сягає 12,5 метра, повідомили в "Укргідроенерго". Це нижче, ніж становить так звана "мертва" точка - 12,70 метра, за якої неможливо робити водозабір у населені пункти і для ЗАЕС.

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Знишена дамба Каховської ГЕС
Зруйнована Каховська ГЕСФото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Після руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) рівень води у Каховському водосховищі опустився до 12,5 метра, що нижче за так звану "мертву" точку, що становить 12,7 метра і за якої неможливо робити водозабір у населені пункти і для Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС). Про це заявив у четвер, 8 червня, генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірі національного телемарафону.

"Рівень (води - Ред.) у Каховському водосховищі на цю годину уже 12,5 метра. Тобто це нижче так званої "мертвої" точки 12,7 метра, коли ми вже не можемо робити водозабір у населені пункти води і для ЗАЕС для перекачки у їхні ставки воду для охолодження", - сказав він.

При цьому голова "Укргідроенерго" спрогнозував, що падіння рівня води зупиниться на рівні приблизно трьох метрів, якщо дамба Каховської ГЕС в нижній частині зруйнована до основи.

"Ширина (Каховського водосховища - Ред.), яка була до підриву 3,5 кілометра, стане 1-1,2 кілометра, а глибина - ми передбачаємо, що не більше ніж три метри. Тобто, якщо сьогодні є 12,5 метра, то ще десь 8,5 метра може бути спрацювання. Будемо бачити наскільки зруйнована знизу дамба", - сказав Сирота. Зараз водосховище спадає на один метр на добу, додав він, тому падіння рівня води може тривати ще близько семи-восьми днів.

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Ризики для ЗАЕС через підрив Каховської ГЕС

Водночас у національній атомній енергогенеруючій компанії (НАЕК) "Енергоатом" зранку 8 червня повідомляли, що нині загрози для ЗАЕС немає. Станом на 09:00 8 червня рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС складав 16,6 метра, і цього цілком достатньо для забезпечення потреб станції, наголосили в компанії. При цьому "Енергоатом" нагадав, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі попереджав про  ризик того, що ЗАЕС може залишитися без необхідної води для охолодження шести реакторів, яка надходить із Каховського водосховища і ставків, що може призвести до "трагічних екологічних наслідків". За його словами, якщо рівень води у Каховському водосховищі впаде нижче, ніж 12,7 метра, це не дозволить ЗАЕС перекачувати воду з резервуара на майданчик.

Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

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Знишена дамба Каховської ГЕС

Рівень води в Каховському водосховищі вже критично низький

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