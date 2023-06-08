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Рівень води у Каховському водосховищі майже критичний

Олександр Куницький
2 год. тому

У Каховському водосховищі рівень води становить 12,83 метра, повідомили в "Укргідроенерго". Після того, як він сягне критичної відмітки у 12,70 метра, водозабору вище станції не буде.

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Наслідки руйнування Каховської ГЕС
Знишена дамба Каховської ГЕСФото: Planet Labs PBC/AP/picture alliance

Станом на четвер, 8 червня, рівень води у Каховському водосховищі після руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС) гстановить 12,83 метра, що трохи вище критичної відмітки - 12,70 метра. Про це повідомила пресслужба "Укргідроенерго".

"Станом на 12:00 8 червня рівень Каховського водосховища в районі Нікополя становить 12,83 метра. Гідроелектростанції Дніпровського каскаду продовжують знижувати потужності виробництва для мінімізації масштабів підтоплення", - зазначила компанія у Telegram.

В "Укргідроенерго" зауважили, що пік висоти підтоплення вже пройшов, але вода ще буде спрацьовуватись з Каховського водосховища. "Ми доходимо до критичної відмітки - 12,70 метра. Після чого не буде водозабору вище станції", - йдеться у повідомленні.

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"Укргідроенерго" планує будівництво "перемички"

В "Укргідроенерго" повідомили, що разом з проєктним інститутом розробляють рішення щодо ліквідації наслідків і термінового будівництва "перемички" (перекриття) у верхній частині водойми. Це дозволить перекрити місце, де була зруйнована станція, наголосили у компанії. "Це вимагатиме двох місяців по часу. Наразі розроблюються проєктні рішення, визначається потреба в устаткуванні, машинах, механізмах, готуються матеріали, обраховується вартість та терміни. Після деокупації будемо готові одразу робити "перемичку", - наголосили в компанії.

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Гідроелектростанції знижують потужність

Нині гідроелектростанції, розташовані на Дніпрі вище Каховської ГЕС, знижують потужність виробництва для обмеження надходження води у Каховське водосховище, щоб зменшити затоплення, повідомили в  НЕК "Укренерго". Станом на 8 червня через підтоплення після руйнування Каховської ГЕС від постачання електроенергії відключені близько 20 тисяч споживачів у Херсоні та області, повідомили у компанії.

Окрім того, у зв'язку з недостатньою загальною потужністю українських електростанцій Україна 7 червня з 20:00 до 23:00 брала аварійну допомогу від енергосистеми Румунії для покриття вечірнього піку споживання, повідомили в "Укренерго".

 "Імпорт та експорт у ці години був відсутній. Нагадуємо, аварійна допомога не є комерційним імпортом. Це ситуативний захід екстреного реагування для балансування енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

Втім, як пзазначають в "Укренерго", наразі виробництва електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, хоча у вечірні години може виникати дефіцит потужності. У компанії закликають споживачів перенести використання потужної техніки з пікових вечірніх годин (з 19:00 до 22:00) на інші періоди доби, щоб зменшити навантаження в енергосистемі та полегшити її балансування.

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Як повідомлялося, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідроенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС з лютого 2022 року контролювалася російськими військами.

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