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МАГАТЕ показало наслідки масштабної пожежі на ЗАЕС

Олена Перепадя
5 вересня 2024 р.

Росіяни допустили інспекторів МАГАТЕ до градирні, де у серпні спалахнула пожежа. Її, ймовірно знесуть. Рафаель Гроссі особисто проінспектував об'єкт і показав відео із атомної станції.

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Рафаель Гроссі на ЗАЕС (2023 рік)
Рафаель Гроссі особисто проінспектував ЗАЕСФото: Erik Romanenko/TASS/dpa/picture alliance

Генеральний директор  МАГАТЕ  Рафаель Гроссі заявив, що градирня на окупованій Росією українській  Запорізькій атомній електростанції  (ЗАЕС) була сильно пошкоджена під час пожежі минулого місяця і, ймовірно, її доведеться знести.

Як ідеться у повідомленні МАГАТЕ від середи, 4 вересня, Гроссі у цей день вп'яте відвідав ЗАЕС, де зосередив увагу на значних збитках, завданих пожежею на одній із її градирень, а також відвідав водонасосну станцію та сховище відпрацьованого ядерного палива.

У соцмережі Х Гроссі опублікував також відео, де він оцінює пошкодження, перебуваючи всередині градирні.

"До сьогодні ми не могли дістатися цієї точки, високо на вежі, щоб ми могли  оцінити наявні пошкодження, - сказав на відео Гроссі, одягнений у шолом і бронежилет. - Ця велика споруда не може бути використана в майбутньому, тому, ймовірно, її колись знесуть".

Напередодні візиту на ЗАЕС Гроссі у Києві зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським і визнав, що справи на ЗАЕС "дуже крихкі".

Пожежа у градирні: в Україні припускали підпал або недбалість

Про масштабну пожежу на ЗАЕС 11 серпня заявив президент України Володимир Зеленський, прямо звинувативши росіян.

Зазвичай градирні, на одній із яких спалахнула пожежа, потрібні як частина механізму охолодження, але наразі фони не функціонують, бо усі шість реакторів ЗАЕС перебувають у режимі холодного зупину.

В українській компанії "Енергоатом" заявляли, що росіяни використовують ці градирні як приміщення для складування і приховування військового обладнання і амуніції. Українська сторона також відкидала закиди РФ, що по ЗАЕС ударили українські дрони. Імовірна причина пожежі - недбалість або свідомий підпал, припустили в "Енергоатомі". У Нікопольській РВА повідомляли, що за неофіційною інформацією, ймовірно, росіяни могли підпалили в градирні автомобільні шини.

Росіяни, які контролюють окуповану ЗАЕС, не надали тоді доступ міжнародній команді до усіх приміщень атомної станції, щоб зробити остаточні висновки про причини пожежі. 

Читайте також: На ЗАЕС не виявили ні залишків дронів, ні шин - МАГАТЕ

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