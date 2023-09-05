Лукашенко заборонив видавати білорусам паспорти за кордоном

Указ Лукашенка забороняє білорусам отримувати нові паспорти, обмінювати й подовжувати чинність старих у диппредставництвах за кордоном. А Тихановська застерегла співгромадян від повернення на батьківщину.

Білоруські дипломатичні представництва більше не видаватимуть нові паспорти білорусам за кордоном. Указом "Про порядок видачі документів і вчинення дій", підписаним правителем Білорусі Олександром Лукашенком 4 вересня й опублікованим на його сайті, тепер для цього пропонується звертатися до МВС за місцем останньої реєстрації.

Те ж саме стосується обміну і подовження чинності паспорта: новий указ виключає право диппредставництва подовжувати термін дії паспорта тих, хто перебуває за кордоном. Біометричний паспорт громадянин Білорусі, який живе за кордоном, зможе отримати тільки через МЗС або через МВС РБ. Раніше це могли робити дипломатичні представництва або консульські установи.

Читайте також: Навіщо білоруська влада хоче повернутися до кріпацтва

Крім того, згідно з указом, оформити угоди з майном також можна буде тільки особисто або на підставі довіреності, оформленої в Білорусі.

Світлана Тихановська: Працюємо над видачею нових паспортів

Коментуючи цей указ, лідерка білоруської опозиції, екскандидатка у президенти Світлана Тихановська заявила, що, "відмовивши білорусам у консульській допомозі", держава самоусунулася "з іще однієї сфери життя, де має піклуватися про громадян".

Читайте також: США і Канада розширили санкції проти Білорусі

Вона пообіцяла провести консультації з Єврокомісією, а також порушити це питання перед Європарламентом і під час Генеральної Асамблеї ООН. Тихановська закликала білорусів не панікувати й не робити необдуманих вчинків - повертатися на батьківщину, якщо там загрожує переслідування.

Щоб розв'язати проблему з паспортами, яка виникла у білорусів, демократичні сили, за словами Тихановської, "готують до запуску видачу нових паспортів Білорусі" та "працюють над їхнім визнанням". "Ми сподіваємося, що паспорт зможе вирішити низку проблем із легалізацією", - написала вона в Telegram.

Новий білоруський паспорт презентували на початку серпня на конференції "Нова Білорусь", що відбулася у Варшаві. Документ призначений для білорусів, які не можуть повернутися в країну для обміну паспорта. Кабінет провів переговори й консультації з Єврокомісією і низкою національних урядів щодо питання визнання паспорта.