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ПолітикаЛитва

Литва закриє третину пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

Віолетта Чайковська
2 год. тому

Литовський уряд вирішив закрити два з шести пропускних пунктів на білоруському кордоні.

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Будівництво стіни на кордоні Литви і Білорусі
Стіна на кордоні Литви та БілорусіФото: State Border Guard Service/picture alliance/dpa/

Уряд Литви вирішив у середу, 16 серпня, закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення мотивували "геополітичними обставинами".

Раніше литовська прикордонна служба анонсувала збільшення контингенту на кордоні з Білоруссю після того, як до останньої вигнали найманців російської приватної військової компанії (ПВК) "Вагнер" через спробу здійснення військового перевороту в РФ.

Протяжність литовсько-білоруського кордону становить майже 680 кілометрів. Улітку минулого року Литва завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю.

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Польща та Латвія посилюють кордон з Білоруссю

7 серпня білоруські військові розпочали військові навчання з "вагнерівцями" біля кордону з Литвою та Польщею. У міністерстві оборони Білорусі заявили, що маневри засновані на досвіді, отриманому під час "спеціальної військової операції" - так у Росії називають війну проти України.

Навчання проходять у Гродненській області, недалеко від Сувальського коридору - території протяжністю менше ста кілометрів, що з'єднує Польщу та Литву і відокремлює Калінінградську область РФ від Білорусі.

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У відповідь на це Польща збільшить кількість військових на кордоні з Білоруссю до 10 тисяч. У польському міноборони пояснили, що таким чином країна хоче "налякати агресора, щоб той не наважився напасти на Польщу".

Плани посилення кордону з Білоруссю оголосила також Латвія. Заради цього вона відкликає прикордонників з відпусток і поки що забороняє офіцерам брати їх надалі.

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