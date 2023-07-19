  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаУкраїна

Український паспорт увійшов до топ-30 "найсильніших" у світі

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Згідно з рейтингом Henley & Partners, український паспорт посів 30 сходинку в топі "найсильніших" у світі. Німецький паспорт посів друге місце.

https://p.dw.com/p/4U6iO
Поліцейський перевіряє паспорт України
Поліцейський перевіряє паспорт України, Берлін, НімеччинаФото: LISI NIESNER/REUTERS

Український паспорт увійшов до топ-30 "найсильніших" у світі. Це випливає з рейтингу консалтингової компанії з питань громадянства та проживання Henley & Partners (The Henley Passport Index), оприлюдненого у вівторок, 18 липня.

За результатами дослідження, український паспорт наразі посідає 30 сходинку серед 103 позицій. Він ділить цю позицію з Гренадою та Сент-Люсією. Станом на зараз з українським паспортом можна в'їхати без віз до 146 країн, що на дві більше, ніж минулого року.

Лідером рейтингу став Сінгапур, громадяни якого мають безвізовий доступ до 192 країн. Ця держава вперше за п'ять років обійшла Японію.

Паспорт ФРН - на другому місці

Водночас Німеччина разом з Іспанією та Італією посіла другу сходинку в індексі паспортів. Громадянство цих трьох країн дає можливість безвізового або спрощеного відвідування 190 держав і територій.

Третє місце поділили сім країн: Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея і Японія (189 безвізових напрямків).

З 2018 року індекс паспортів оновлюється щоквартально. Експерти аналізують візові правила понад 200 країн і територій. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю держав, куди її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз або з візою після прибуття.

Компанія Henley & Partners складає цей рейтинг з 2006 року. Свою нинішню назву він отримав у 2018 році.

Читайте також: Громадянство у Німеччині: рекорд 2022 року протримається недовго

Росіяни спалили паспорти РФ після ракетного удару по Дніпру

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Дитячі велосипеди серез уламків пошкодженої будівлі в Одесі, 19 липня 2023 року

Війська РФ вночі випустили по Україні 31 ракету та 32 дрони

Конфлікти2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Басейн Prizenbad у Берліні

Бійки в басейнах Берліна. Тепер за порядком стежить поліція

Бійки в басейнах Берліна. Тепер за порядком стежить поліція

Культура11 хв. тому
external

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

100-річні хати на продаж: як відроджують село на Львівщині

Культура1 год. тому03:05 хв.
Одеський порт

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Зернова угода не працює. Чи достатньо альтернативних шляхів

Економіка17 год. тому
Черга до продовольчого банку в Мюнхені

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Продовольчі банки у ФРН на межі виживання

Економіка18 липня 2023 р.
Грузія з 2008 року чекає на ПДЧ у НАТО

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Грузія: євроатлантична інтеграція чи курс на Москву?

Політика17 липня 2023 р.
Збір зерна в Україні

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Що означає вихід Росії з "зернової угоди"

Економіка17 липня 2023 р.
На головну сторінку