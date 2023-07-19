Згідно з рейтингом Henley & Partners, український паспорт посів 30 сходинку в топі "найсильніших" у світі. Німецький паспорт посів друге місце.

Український паспорт увійшов до топ-30 "найсильніших" у світі. Це випливає з рейтингу консалтингової компанії з питань громадянства та проживання Henley & Partners (The Henley Passport Index), оприлюдненого у вівторок, 18 липня.

За результатами дослідження, український паспорт наразі посідає 30 сходинку серед 103 позицій. Він ділить цю позицію з Гренадою та Сент-Люсією. Станом на зараз з українським паспортом можна в'їхати без віз до 146 країн, що на дві більше, ніж минулого року.

Лідером рейтингу став Сінгапур, громадяни якого мають безвізовий доступ до 192 країн. Ця держава вперше за п'ять років обійшла Японію.

Паспорт ФРН - на другому місці

Водночас Німеччина разом з Іспанією та Італією посіла другу сходинку в індексі паспортів. Громадянство цих трьох країн дає можливість безвізового або спрощеного відвідування 190 держав і територій.

Третє місце поділили сім країн: Австрія, Люксембург, Фінляндія, Франція, Швеція, Південна Корея і Японія (189 безвізових напрямків).

З 2018 року індекс паспортів оновлюється щоквартально. Експерти аналізують візові правила понад 200 країн і територій. Позиція країни в рейтингу визначається кількістю держав, куди її громадяни можуть в'їжджати без попереднього оформлення віз або з візою після прибуття.

Компанія Henley & Partners складає цей рейтинг з 2006 року. Свою нинішню назву він отримав у 2018 році.

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