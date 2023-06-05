Громадянство у ФРН: рекорд 2022 року протримається недовго

Майже 170 тисяч іноземців, які мешкають у ФРН, отримали у 2022 році німецький паспорт - максимальну кількість за останні 20 років. Найбільше зростання - серед вихідців із Сирії, України та Іраку.

Рекордна кількість: 168 545 осіб 171 національності подали торік заяви та отримали німецьке громадянство. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, це на 28 відсотків більше, ніж роком раніше. Такої кількості нових громадян у ФРН не реєстрували протягом останніх 20 років, зазначили у відомстві.

Найбільшу групу нових громадян ФРН минулого року склали сирійці - 29 відсотків або 48 300 осіб. Багато хто з них залишив батьківщину під час громадянської війни у 2014-2016 роках у пошуках захисту у Німеччині. За сирійцями йдуть українці - 5 600 людей. Їхня кількість за рік зросла на 3700 осіб. Далі слідують вихідці з Іраку (плюс 2400 порівняно з 2021 роком) та Туреччини (плюс 2000).

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Отримати німецьке громадянство непросто

Вимоги для натуралізації включають достатнє знання німецької мови, наявність коштів на самостійне існування і зазвичай мінімальний строк проживання в країні протягом восьми років. Особа заявника також має бути чітко встановлена.

Володіння усною та письмовою мовою є такою ж обов'язковою умовою, як і базові знання про життя та правові норми в Німеччині, для перевірки яких розроблено тест на громадянство з 33 запитань. Іноземець, який претендує на німецький паспорт, також має заявити про свою підтримку демократичного державного устрою, встановленого Конституцією ФРН, та сплатити збір у розмірі 255 євро. Той, хто раніше був засуджений за вчинення злочину, не має жодних шансів на отримання громадянства.

"Майже половина з 48 тисяч вихідців із Сирії вже через шість років отримали німецький паспорт, адже змогли продемонструвати виняткові успіхи в інтеграції", - розповідає DW Ян Шнайдер (Jan Schneider) із незалежної Експертної ради з інтеграції та міграції. Прогноз експерта на 2023 рік: "Очікується, що цьогоріч кількість іноземців, які отримали німецьке громадянство, зросте ще більше".

Реформа закону про громадянство

Це також пов'язано з тим, що партії урядової коаліції мають намір кардинально змінити закон про громадянство. Німеччина гостро потребує кваліфікованої імміграції і хоче зробити так, щоб люди, які вже живуть тут, могли інтегруватися, а також отримати громадянство, стверджують у Берліні.

Нещодавно в уряді представили основні положення законопроєкту. Серед іншого, натуралізація іноземців має бути спрощена. По суті, передбачається скорочення мінімального терміну проживання, необхідного для набуття громадянства - замість восьми років буде достатньо п'яти. У разі особливих інтеграційних досягнень німецький паспорт можна буде отримати і за три роки проживання в країні. Крім того, заявників більше не примушуватимуть відмовлятися від свого попереднього громадянства для отримання німецького.

В принципі, особи турецького походження, які становлять найбільшу частку населення Німеччини з міграційним корінням, також зможуть отримати подвійне громадянство. Експерт із міграції Шнайдер вважає, що для декого з приблизно 1,3 мільйона турків, які мешкають у Німеччині протягом тривалого періоду часу, "подвійне громадянство може стати хорошим стимулом".

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Опозиція критикує реформу

Федеральна міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser), відповідальна і за питання міграції, наголошувала, що реформа давно назріла. За її словами, новий закон має стимулювати інтеграцію, а не створювати перешкоди. Однак опозиція виступила із критикою її заяв. Рекордні ж цифри натуралізації у 2022 році викликали шквал протесту серед опонентів реформи.

"Плани міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер підвищують ризик того, що буде натуралізовано більше людей, які недостатньо інтегровані", - заявив газеті Die Welt голова фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Торстен Фрай (Thorsten Frei). За його словами, немає переконливих причин для зниження вимог на отримання німецького паспорта.

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Прогнозується зростання числа заявок

Нині близько шести мільйонів іноземців проживають у Німеччині понад вісім років. Якщо в майбутньому мінімальний термін проживання для набуття громадянства буде встановлений на рівні п'яти років, то незабаром цьому критерію відповідатимуть понад вісім мільйонів осіб, підрахував експерт із міграції Шнайдер.

Навіть якщо сьогодні не можна передбачити, як реформа громадянства пройде затвердження в парламенті, можна передбачити одне - "масове збільшення кількості заяв на отримання німецького паспорта", вважає Шнайдер.