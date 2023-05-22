Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням
Німецький уряд схваливзаконопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства. Законопроєкт міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має на меті значно спростити натуралізацію, у тому числі для громадян країн, що не є членами ЄС, а також спростити ситуацію з наявністю подвійного громадянства. "Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі", - наголосила Фезер, представляючи закон, який тепер іще має підтримати парламент Німеччини.
Правляча коаліція в Німеччині пообіцяла спростити вимоги для отримання громадянства одразу ж, коли прийшла до влади в грудні 2021 року. DW неодноразово висвітлювала цю тему та зібрала з грудні 2022 року історії людей, який торкнуться затверджені німецьким урядом зміни.
Один із них Марк Янг, американець, який понад 20 років мешкає в Німеччині. Для нього реформа спізнилася років на десять. "Тоді я був би найвідданішим німцем, якого тільки можна собі уявити, - пояснив він. - Але я не хотів відмовлятися від американського громадянства. Якщо ви зберігаєте своє старе громадянство, це не означає роздвоєння лояльності, як стверджували багато німецьких консерваторів. Це просто показує, хто ти є насправді". Янг каже, що за цей час "втомився від довгих політичних дебатів про множинне громадянство".
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Що конкретно зміниться
Заплановані зміни є частиною комплексної реформи німецького законодавства про громадянство, спрямованої на залучення кваліфікованих працівників на ринок праці, який масово недоукомплектований.
У майбутньому ті, хто легально проживає в Німеччині, зможуть подати заяву на отримання німецького паспорта вже через п'ять років, а не через вісім, як це відбувається зараз. "У разі особливих інтеграційних досягнень", таких як виняткові знання німецької мови або особливо високі досягнення в школі та в професії, цей період може бути навіть скорочений до трьох років.
Той, хто претендує на німецький паспорт, повинен водночас підписати документ про відданість суспільству, що ґрунтується на принципі свободи і рівності. Тому ті, хто вчинив злочини з антисемітських чи расистських мотивів, стати німецькими громадянами все одно не зможуть. Ще одна умова - здатність самому фінансувати своє життя.
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Діти, народжені в Німеччині від батьків-іноземців, автоматично стають німцями, якщо один з батьків вже має "законне постійне місце проживання" у Німеччині протягом п'яти років.
Ті, хто хоче отримати німецький паспорт, більше не повинні відмовлятися від свого старого громадянства. Питання так званого подвійного паспорта було предметом неодноразових політичних суперечок. Представлені в уряді раніше консервативні Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союзи критикували подібні вимоги, називаючи їх "роздачею" німецького громадянства.
Набагато більше натуралізацій в інших країнах ЄС
Після втілення реформи Німеччина стане в один ряд з іншими європейськими країнами в питанні законодавства про громадянство. Так, у 2020 році у Швеції частка натуралізованих іноземців у ЄС була найвищою - 8,6 відсотка, тоді як у Німеччині вона становила лише 1,1 відсотка. "Німецьке законодавство про громадянство ґрунтується на принципі запобігання множинному громадянству", - пояснила в розмові DW нинішню правову ситуацію Ґрета Аґустіні (Greta Agustini), юристка, яка спеціалізується на імміграції.
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Багато клієнтів Аґустіні досі стикалися з труднощами, коли подавали документи на отримання німецького паспорта. "Вони не хочуть відмовлятися від свого старого громадянства, але водночас хочуть мати німецьке", - каже адвокатка.
За даними Федерального статистичного управління, близько 2,9 мільйона людей у Німеччині зараз мають більше одного громадянства. Це приблизно 3,5 відсотка населення.
Повага та винагорода для покоління гастарбайтерів
Група, яка більше за інших відчуває на собі наслідки закону про німецьке громадянство, - це люди турецького походження. Багато з них приїхали до Німеччини, коли країна так само, як і зараз, відчайдушно потребувала робочої сили. Під час економічного буму 1960-х років ФРН уклала угоди з кількома країнами і найняла з них так званих гастарбайтерів, які в основному працювали на малокваліфікованих позиціях у промисловості.
Асліхан Єсілкая-Юртбай з Турецької громади в Німеччини (TGD), вважає, що запланована реформа "запізнилася" для багатьох колишніх гастарбайтерів, але вона, тим не менш, тішиться зі змін. "Для покоління гастарбайтерів цей крок означає, перш за все, визнання і повагу до їхнього життя і праці в цій країні, - сказала вона в інтерв'ю DW. - Багато людей турецького походження першого і другого покоління, я вважаю, відчують себе від цього сильнішими, тому що вони завжди мали дилему ідентичності".
Багато хто чекав на реформу і вже втратив надію. "Я вважаю, що якщо це справді станеться, якщо вони справді стануть німцями, люди, можливо, будуть більше ідентифікувати себе з Німеччиною", - каже Єсілкая-Юртбай.
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Більше нічого емоційного
Марк Янг вважає, що його досвід роботи з німецькими законами про громадянство дав йому уявлення про те, через що людям з турецьким корінням доводилося проходити в Німеччині впродовж десятиліть. Але Янг виростив своїх дітей у Німеччині й зовсім не розмірковує про те, щоб залишити країну.
Якщо плани федерального уряду стануть законом, він, ймовірно, подасть заяву на отримання німецького громадянства на додаток до свого громадянства США. Але в цьому немає нічого емоційного, каже Марк Янг: "Для мене це більше схоже на звичайний адміністративний акт".