Простіший шлях до громадянства ФРН: крок із запізненням

Отримати німецький паспорт має стати простіше. За планами, стати німцем можна буде вже після п'яти років проживання у країні. Крім того планується дозволити мати інші паспорти.

Німецький уряд схваливзаконопроєкт, що передбачає пом'якшення вимог для отримання громадянства. Законопроєкт міністерки внутрішніх справ Ненсі Фезер (Nancy Faeser) має на меті значно спростити натуралізацію, у тому числі для громадян країн, що не є членами ЄС, а також спростити ситуацію з наявністю подвійного громадянства. "Ми хочемо, щоб люди, які вже давно є частиною нашого суспільства, могли допомогти демократично формувати нашу країну. Бо наша демократія процвітає завдяки тому, що в ній беруть участь усі", - наголосила Фезер, представляючи закон, який тепер іще має підтримати парламент Німеччини.

Правляча коаліція в Німеччині пообіцяла спростити вимоги для отримання громадянства одразу ж, коли прийшла до влади в грудні 2021 року. DW неодноразово висвітлювала цю тему та зібрала з грудні 2022 року історії людей, який торкнуться затверджені німецьким урядом зміни.

Один із них Марк Янг, американець, який понад 20 років мешкає в Німеччині. Для нього реформа спізнилася років на десять. "Тоді я був би найвідданішим німцем, якого тільки можна собі уявити, - пояснив він. - Але я не хотів відмовлятися від американського громадянства. Якщо ви зберігаєте своє старе громадянство, це не означає роздвоєння лояльності, як стверджували багато німецьких консерваторів. Це просто показує, хто ти є насправді". Янг каже, що за цей час "втомився від довгих політичних дебатів про множинне громадянство".

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Що конкретно зміниться

Заплановані зміни є частиною комплексної реформи німецького законодавства про громадянство, спрямованої на залучення кваліфікованих працівників на ринок праці, який масово недоукомплектований.

У майбутньому ті, хто легально проживає в Німеччині, зможуть подати заяву на отримання німецького паспорта вже через п'ять років, а не через вісім, як це відбувається зараз. "У разі особливих інтеграційних досягнень", таких як виняткові знання німецької мови або особливо високі досягнення в школі та в професії, цей період може бути навіть скорочений до трьох років.

Той, хто претендує на німецький паспорт, повинен водночас підписати документ про відданість суспільству, що ґрунтується на принципі свободи і рівності. Тому ті, хто вчинив злочини з антисемітських чи расистських мотивів, стати німецькими громадянами все одно не зможуть. Ще одна умова - здатність самому фінансувати своє життя.

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Діти, народжені в Німеччині від батьків-іноземців, автоматично стають німцями, якщо один з батьків вже має "законне постійне місце проживання" у Німеччині протягом п'яти років.

Ті, хто хоче отримати німецький паспорт, більше не повинні відмовлятися від свого старого громадянства. Питання так званого подвійного паспорта було предметом неодноразових політичних суперечок. Представлені в уряді раніше консервативні Християнсько-демократичний та Християнсько-соціальний союзи критикували подібні вимоги, називаючи їх "роздачею" німецького громадянства.

Набагато більше натуралізацій в інших країнах ЄС

Після втілення реформи Німеччина стане в один ряд з іншими європейськими країнами в питанні законодавства про громадянство. Так, у 2020 році у Швеції частка натуралізованих іноземців у ЄС була найвищою - 8,6 відсотка, тоді як у Німеччині вона становила лише 1,1 відсотка. "Німецьке законодавство про громадянство ґрунтується на принципі запобігання множинному громадянству", - пояснила в розмові DW нинішню правову ситуацію Ґрета Аґустіні (Greta Agustini), юристка, яка спеціалізується на імміграції.

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Багато клієнтів Аґустіні досі стикалися з труднощами, коли подавали документи на отримання німецького паспорта. "Вони не хочуть відмовлятися від свого старого громадянства, але водночас хочуть мати німецьке", - каже адвокатка.

За даними Федерального статистичного управління, близько 2,9 мільйона людей у Німеччині зараз мають більше одного громадянства. Це приблизно 3,5 відсотка населення.

Повага та винагорода для покоління гастарбайтерів

Група, яка більше за інших відчуває на собі наслідки закону про німецьке громадянство, - це люди турецького походження. Багато з них приїхали до Німеччини, коли країна так само, як і зараз, відчайдушно потребувала робочої сили. Під час економічного буму 1960-х років ФРН уклала угоди з кількома країнами і найняла з них так званих гастарбайтерів, які в основному працювали на малокваліфікованих позиціях у промисловості.

Асліхан Єсілкая-Юртбай з Турецької громади в Німеччини (TGD), вважає, що запланована реформа "запізнилася" для багатьох колишніх гастарбайтерів, але вона, тим не менш, тішиться зі змін. "Для покоління гастарбайтерів цей крок означає, перш за все, визнання і повагу до їхнього життя і праці в цій країні, - сказала вона в інтерв'ю DW. - Багато людей турецького походження першого і другого покоління, я вважаю, відчують себе від цього сильнішими, тому що вони завжди мали дилему ідентичності".

Багато хто чекав на реформу і вже втратив надію. "Я вважаю, що якщо це справді станеться, якщо вони справді стануть німцями, люди, можливо, будуть більше ідентифікувати себе з Німеччиною", - каже Єсілкая-Юртбай.

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Більше нічого емоційного

Марк Янг вважає, що його досвід роботи з німецькими законами про громадянство дав йому уявлення про те, через що людям з турецьким корінням доводилося проходити в Німеччині впродовж десятиліть. Але Янг виростив своїх дітей у Німеччині й зовсім не розмірковує про те, щоб залишити країну.

Якщо плани федерального уряду стануть законом, він, ймовірно, подасть заяву на отримання німецького громадянства на додаток до свого громадянства США. Але в цьому немає нічого емоційного, каже Марк Янг: "Для мене це більше схоже на звичайний адміністративний акт".