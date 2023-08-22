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ПолітикаСполучені Штати Америки

США закликали американців негайно залишити Білорусь

Максим Сидоржевський
23 хв. тому

Виїхати з Білорусі американців закликають, зокрема, через те, що "білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну".

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Посольство США в Мінську
Посольство США в МінськуФото: Getty Images/AFP/V. Drachev

Посольство США в Мінську закликало своїх громадян, які перебувають у Білорусі, "негайно залишити цю країну" з огляду на закриття Литвою двох із шести прикордонних переходів. Про це йдеться в заяві дипломатичного представництва, опублікованій у понеділок, 21 серпня.

У посольстві нагадали, що уряди Польщі, Литви та Латвії заявили, що можливе закриття й інших пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. У дипмісії рекомендували американцям не відвідувати Білорусь "у зв'язку з тим, що білоруська влада продовжує сприяти неспровокованому нападу Росії на Україну, нарощуванню російських збройних сил у Білорусі, довільному застосуванню місцевих законів, можливості громадських заворушень, ризику затримання та обмеженій спроможності посольства надати допомогу громадянам США, що мешкають у Білорусі або прямують до неї".

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У посольстві закликали громадян США негайно покинути Білорусь через відкриті пункти перетину кордону з Литвою і Латвією або літаком. "Громадянам США не дозволяється в'їжджати до Польщі суходолом із Білорусі. Не слід виїжджати в Росію або в Україну", - наголосили в диппредставництві.

Тим, хто вирішив здійснити поїздку до Білорусі, рекомендували проаналізувати ситуацію з особистою безпекою та скласти план дій на випадок непередбачуваних обставин, які не залежать від допомоги уряду США.

16 серпня уряд Литви вирішив закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю. Рішення мотивували "геополітичними обставинами".

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