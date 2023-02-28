Лукашенко приїхав у Китай на запрошення Сі Цзіньпіна

Олександр Лукашенко каже, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм "давнім другом" Сі Цзіньпінем. Перед візитом білоруський правитель "високо оцінив" так звані "мирні ініціативи" Китаю щодо війни Росії проти України.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко прибув у вівторок, 28 лютого, у Пекін з державним візитом, який проходитиме на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна до 2 березня.

Лукашенко заявив, що з нетерпінням чекає зустрічі зі своїм "давнім другом" Сі, пише китайське агентство Xinhua.

Це буде вже 12-й візит Лукашенка до КНР, як і 12-та його зустріч із Сі в різних країнах на різних міжнародних майданчиках. В Білорусі очікують підписання "великого пакета документів щодо розвитку відносин у ключових сферах" під час візиту.

Лукашенко високо оцінив "мирні ініціативи" Китаю

Під час розмови з журналістами напередодні візиту Лукашенко "високо оцінив" позиційний документ Пекіна щодо війни Росії проти України, який отримав у ЗМІ назви "мирний план" і "мирні ініціативи" Китаю.

Він назвав його "свідченням миролюбної зовнішньої політики" Китаю та "новим і незалежним кроком, що матиме далекосяжні наслідки для всього світу". "Жодна проблема в світі не може бути вирішена без Китаю", - заявив Лукашенко.

Зустрічі з Сі домагається Зеленський

24 лютого, в річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбулося за підтримки Білорусі, про плани зустрітися з Сі Цзіньпіном заявив президент України Володимир Зеленський. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні", - зазначив він. Однак, чи йдеться про бажання, чи про конкретні домовленості, він не уточнив.

Тим часом Сі має запрошення від президента РФ Володимира Путіна відвідати Москву навесні, щоби "продемонструвати світові близькість російсько-китайських відносин".

У свою чергу до Китаю весною збирається приїхати президент Франції Еммануель Макрон, а до середини літа - президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) і голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Читайте також:Глава ЦРУ підтвердив імовірність постачання Китаєм зброї для Росії