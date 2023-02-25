Лукашенко поїде в Китай на запрошення Сі Цзіньпіна

З 28 лютого до 2 березня триватиме державний візит правителя Білорусі Олександра Лукашенка до Китаю на запрошення лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Білоруський правитель Олександр Лукашенко здійснить державний візит до Китаю, де зустрінеться з лідером КНР Сі Цзіньпіном. Про це в суботу, 25 лютого, повідомили в китайському міністерстві закордонних справ.

Візит на запрошення Сі запланований на 28 лютого - 2 березня.

Предметом зустрічі, як переконують в пресслужбі Лукашенка, стане "аналіз досягнутого та максимальна реалізація на практиці потенціалу нового рівня у відносинах". Сторони проведуть переговори у вузькому та розширеному складах. При цьому в Лукашенка очікують, що за підсумками переговорів Білорусь та Китай підпишуть "великий пакет документів щодо розвитку відносин у ключових сферах".

Остання зустріч Сі Цзіньпіна з Лукашенком відбулася на саміті Шанхайської організації співробітництвау вересні 2022 року. Там вони підписали декларацію про стратегічне партнерство.

"Поглиблення взаємної політичної довіри"

Напередодні міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган заявив про готовність працювати з Білоруссю "для поглиблення взаємної політичної довіри". В китайському міністерстві також заявили, що "продовжать підтримувати Білорусь щодо її національної стабільності та будуть протистояти спробам "зовнішніх сил" втрутитися в її внутрішні справи або запроваджувати "незаконні" односторонні санкції".

Раніше президент РФ Володимир Путін запросив Сі Цзіньпіна відвідати навесні Москву, щоби "продемонструвати світові близькість російсько-китайських відносин". Путін підкреслив, що прагне поглибити військову співпрацю між двома країнами, а Сі у відповідь заявив, що Китай готовий посилити стратегічне співробітництво з Росією на тлі того, що він назвав "складною" ситуацією у світі в цілому.

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Зеленський хоче зустрітися з Сі

Вчора, у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яке відбулося за підтримки Білорусі, про плани зустрітися з Сі Цзіньпіном заявив президент України Володимир Зеленський. "Я вважаю, що це буде на користь нашим державам і безпеці в світі. У нас із Китаєм великий товарообіг. Питання не лише у війні", - зазначив він. Однак, чи йдеться про бажання, чи про конкретні домовленості, він не уточнив.

Тим часом сьогодні про плани відвідати Китай на початку квітня заявив президент Франції Еммануель Макрон, який закликав Пекін "допомогти чинити тиск на Росію" для припинення війни проти України.

Нагадаємо, 24 лютого міністерство закордонних справ Китаю опублікувало так звану "мирну ініціативу" з 12 принципів, які на переконання авторів, мають сприяти закінченню війни РФ проти України. Однак саме слово "війна" в документі не згадується - в англійській версії використовуються слова "конфлікт" і "українська криза". Згідно з планом КНР, першим принципом, який веде до мирного врегулювання "конфлікту", має стати "повага до суверенітету всіх країн".

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