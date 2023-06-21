Лукашенко підтримав депортацію українських дітей. Що далі?

Юристи вважають, що МКС може видати ордер на арешт білоруського правителя Лукашенка, як уже зробив це щодо президента РФ Путіна. Підстава аналогічна - участь у незаконній депортації українських дітей.

Київ вивчає причетність білоруської влади до незаконного вивезення українських дітей з території країни, окупованої російськими військовими. Своє розслідування з цього приводу почала і прокуратура Литви. Її представники сподіваються, що зможуть домогтися видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт білоруського правителя Олександра Лукашенка. Експерти пояснили DW, які шанси притягнути Лукашенка до відповідальності.

Талай: "Я повинен був порадитися з главою держави"

Понад дві тисячі українських дітей прибули до Білорусі, як каже влада в Мінську, на "оздоровлення". Йдеться, зокрема, про сиріт, яких вивезли з територій України, що перебувають під контролем російських окупантів. Спочатку вони потрапляють до РФ, потім їх привозять у білоруські табори відпочинку або санаторії.

Організаторами цього виступають рух "Мы вместе с Россией", фонд "Ближний ближнему помоги" і фонд параолімпійця Олексія Талая. Із бюджету Союзної держави (СД) Білорусі та Росії на проєкт виділено десятки мільйонів російських рублів, повідомляв раніше держсекретар СД Дмитро Мезенцев.

Українські діти, вивезені у Росію, квітень 2022 Фото: RIA NovostiI/SNA/MAGO

Білоруська влада, за оцінками спостерігачів, намагалася дистанціюватися від ключової ролі в організації цього проєкту, позиціонуючи його як ініціативу волонтерів. Однак провладний активіст Олексій Талай у коментарі агенції "БелТА" заявив, що вивезення українських дітей до Білорусі особисто схвалив Олександр Лукашенко. За його словами, він "повинен був порадитися з главою держави", й після отримання "згоди і підтримки", почав опрацьовувати можливість "відпочинку в Білорусі дітей Донбасу".

Слова Талая, вказують юристи, можуть стати одним із доказів причетності Лукашенка до незаконної депортації українських дітей. Висунувши саме такі звинувачення, 17 березня МКС видав ордер на арешт президента РФ Володимира Путіна.

Як Москва, так і Мінськ неодноразово рішуче відкидали будь-які порушення закону під час, згідно з їхнім формулюванням, "евакуації" дітей з території України, окупованої російськими військовими. А також підкреслювали, що батьки нібито будь-якої миті можуть повернути своїх дітей, які наражалися на небезпеку в зоні ведення боїв, і що багато хто вже це зробив.

Де в Білорусі можуть перебувати українські діти

Перебування в Білорусі дітей з окупованих українських регіонів порушує положення Женевської конвенції 1949 року, вважає професор Інституту міжнародних відносин Київського національного університету Роман Єделєв. Так, додає він, діти не можуть бути вивезені за межі держави, що зазнала агресії, без відповідної угоди з Україною. На думку Єделєва, участь у таких діях Лукашенка може розглядатися як злочин проти людства.

"Потрібно буде встановити, що Білорусь погоджує свої дії з Росією, - пояснює експерт. - Також важливо встановити, скільки дітей опинилися в РБ, чому їх привезли туди, що з ними відбувалося під час перебування. Будуть потрібні роки кропіткої роботи, щоб довести провину Лукашенка і винести обвинувальний вирок".

Глава білоруського опозиційного Національного антикризового управління (НАУ) Павло Латушко вважає, що видача міжнародного ордера на арешт Лукашенка - найреальніший на сьогодні спосіб притягнення його до відповідальності за порушення прав людини. У звіті НАУ називаються три місця, де, за даними його авторів, перебувають українські діти в Білорусі - оздоровчий табір "Дубрава" (належить "Беларуськалию"), санаторій "Золотые пески" (належить "Гомельпромстрою") і дитяча лікарня в Логойському районі.

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НАУ: Українські діти піддаються ідеологічному промиванню мізків

Серед причетних до незаконної депортації Латушко також вказує донецьку організацію для дітей з інвалідністю "Дельфины", фонд Олексія Талая та гендиректора компанії "Беларуськалий" Івана Головатого. Останній зараз намагається оскаржити в Європейському суді накладені на нього Євросоюзом санкції.

Експерти НАУ зазначають, що, перебуваючи в Білорусі, українські діти піддаються ідеологічному промиванню мізків - цим, за їхньою інформацією, займаються військові організації, представники православної церкви та пропагандисти. "Дітям транслюються основні наративи так званого "русского мира": не існує України як незалежної держави, українці - це "загублені" росіяни, демонізується офіційна влада України", - перераховує Павло Латушко.

Як приклад команда НАУ наводить відео виступу співачок сестер Груздєвих, які підтримують політику Олександра Лукашенка, а на концерті перед дітьми розповідають, що моляться про смерть Джо Байдена і Володимира Зеленського.

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Лукашенко може помститися Литві?

У квітні Парламентська Асамблея Ради Європи (ПАРЄ) ухвалила резолюцію, в якій депортація українських дітей названа геноцидом, а серед причетних до неї вказано Олександра Лукашенка. Депутати ПАРЄ попросили Міжнародний кримінальний суд розслідувати цей факт. Після ухвалення резолюції в Україні порушили кримінальну справу за фактом незаконної депортації дітей - зокрема до Білорусі - з окупованих територій Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Минулого тижня стало відомо, що своє розслідування з цього питання почала і Литва - за заявою міністра закордонних справ країни. Дії білоруської влади в даному випадку, кажуть юристи, можуть бути кваліфіковані як злочин проти людяності, а значить, можливе кримінальне переслідування в межах універсальної юрисдикції.

"Литва тісно співпрацює з Міжнародним кримінальним судом, - заявила заступниця міністра юстиції країни Габія Грігайте-Даугірде. - У нас уже є ордер на арешт Путіна. Можливо, скоро у нас буде ордер на арешт Лукашенка за дії такого ж характеру, оскільки очевидно, що вони в цій справі є співучасниками".

Литовська влада, за словами заступниці міністра, усвідомлює, але не боїться, що Лукашенко може помститися у відповідь, як це сталося 2021 року, коли він організував міграційну кризу на кордоні. Вільнюс розраховує, що за ті дії йому вдасться через суд отримати від Мінська компенсацію в розмірі 120 мільйонів євро.