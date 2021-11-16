Лідери США і Китаю вперше зустрілися на віртуальному саміті

Президент США Джо Байден провів 15 листопада онлайн-зустріч із головою Китайської народної республіки (КНР) Сі Цзіньпіном. Під час переговорів американський лідер заявив, що конкуренція між наддержавами не має перерости в конфлікт, повідомляє у вівторок, 16 листопада, пресслужба Білого дому.

Віртуальний саміт став першою зустріччю лідерів з моменту вступу Байдена на посаду президента у січні. До цього вони обмінювалися посланнями та телефонними дзвінками. За даними міжнародних агенцій, переговори тривали три з половиною години. До Байдена долучились державний секретар США Ентоні Блінкен та кілька помічників. З китайського боку у зустрічі взяли участь начальник канцелярії центрального комітету Комуністичної партії Китаю Дін Сюесян та низка радників.

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Співрозмовники обговорили складний характер відносин між країнами, сфери спільних інтересів та розбіжності поглядів. Глава КНР назвав американського політика "давнім другом" і висловив упевненість, що Китай та Сполучені Штати мають розширювати спілкування та співпрацю.

Байден і Сі обговорили Тайвань

Байден висловив занепокоєння порушенням Китаєм прав людини в Сіньцзяні, Тибеті та Гонконгу. Американський лідер підкреслив, що США залишаються відданими політиці "єдиного Китаю" та рішуче виступають проти намагань "змінити статус-кво або підірвати мир і стабільність в районі Тайванської протоки".

Також Байден підкреслив важливість вільної та відкритої Індо-Тихоокеанської області та повідомив про рішучість Сполучених Штатів виконувати свої зобов’язання в регіоні. Він також відзначив важливість свободи судноплавства та безпечних польотів

Напруження відносин між КНР і США

Зустріч відбулася на тлі напруженості у двосторонніх відносинах США та КНР. Байден неодноразово критикував Пекін за порушення прав людини на тлі утисків уйгурів та представників інших етнічних і релігійних меншин у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі (СУАР), а також за придушення протестів у Гонконгу.

Крім того, болісним для двосторонніх відносин є питання Тайваню, який відокремився від материкового Китаю в 1949 році. Відтоді він позиціонує себе як незалежна держава, тоді як КНР називає Тайвань своєю відокремленою провінцією, яка у разі потреби має бути об'єднана з Китаєм військовим шляхом. Незалежність острова визнають лише 15 країн світу, втім, це не заважає Тайваню займатися торгівлею з іншими державами. США демонстративно висловлюють підтримку адміністрації Тайваню.

Також напруженість у відносинах між США та КНР посилилася через торговельні суперечки. Байден вважає Китай найбільшим геополітичним викликом для США в XXI столітті та має намір протистояти посиленню впливу КНР. Водночас він прагне співпраці з Пекіном у справі захисту клімату та інших сферах.

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