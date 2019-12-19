Захід критикує засудження у Китаї до 11 років в'язниці канадського бізнесмена

Країни Заходу критикують засудження у Китаї до 11 років ув'язнення канадського бізнесмена Майкла Спейвора, якого обвинувачують у шпигунстві. У середу, 11 серпня, суд у місті Даньдун визнав його винним у "шпигунстві та незаконному розголошенні державної таємниці". Канада, ЄС, США, Німеччина та Франція різко розкритикували рішення суду та закликали звільнити бізнесмена.

Спейвор - бізнесмен, засновник компанії Peaktu Cultural Exchange, яка організовує туристичні, ділові та спортивні поїздки до Північної Кореї. Він зустрічався з лідером КНДР Кім Чен Ином і організовував поїздки до цієї країни зірки баскетболу Денніса Родмана. Його затримали в Китаї у грудні 2018 року разом зі співвітчизником Майклом Коврігом - колишнім канадським дипломатом. У червні минулого року двом було висунуто обвинувачення у шпигунстві. Суд над Спейвором тривав лише три години. Спостерігачів на нього не пустили.

За словами посла Канади в Китаї Домініка Бартона, китайська влада звинувачує Спейвора серед іншого в тому, що він робив заборонені фотографії військових літаків, повідомляє інформагенція AFP. Як стверджує дипломат, Спейвор має можливість подати апеляцію.

Експерти вважають, що Китай, затримавши Спейвора та Ковріга, таким чином відповів на затримання в Ванкувері фінансової директорки китайської технологічної компанії Huawei Technologies Мен Ваньчжоу. Її затримали за запитом США. Процес щодо екстрадиції триває досі - вирок у справі очікують за кілька місяців.

Реакція Заходу на вирок

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо назвав вирок "абсолютно неприйнятним і незаконним". "Вердикту пану Спейверу передували більш ніж два з половиною роки свавільного затримання, відсутність прозорості судового процесу та процес, який навіть не відповідав мінімальним стандартам, яких вимагає міжнародне право", - сказав він.

Розкритикувала вирок канадцю і в ЄС. "Свавільним затриманням - не місце у міжнародних відносинах", - написав у Twitter голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Спейвор і Ковріг повинні бути звільнені "негайно і беззастережно", наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) назвав судове рішення щодо Спейвора "ще одним важким ударом по поставленій меті китайського керівництва зміцнити верховенство права". Суд над Спейвором проходив у закритому режимі, а його права були обмежені у спосіб, що суперечить міжнародному праву, додав Маас. Франція також рішуче засудила "свавільний характер" цього судового рішення.

Сам підприємець подякував усім після вироку за підтримку і сказав: "У мене гарний настрій. Я хочу додому".