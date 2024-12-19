Лідери ЄС закликали терміново активізувати допомогу Україні

У висновках засідання Євроради підтвердили подальшу підтримку України і наголосили, що РФ не повинна перемогти.

Європейська рада пообіцяла подальшу підтримку України і закликала всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні проти України. Про це йдеться у висновках щодо України, ухвалених у четвер, 19 грудня.

"Поставки зброї та поглиблення військового співробітництва між Росією та КНДР та Іраном, а також розгортання військових сил КНДР у Росії та їх використання на полі бою проти України є міжнародною ескалацією війни з серйозними наслідками для міжнародного миру та безпеки. Європейська рада закликає всі країни негайно припинити будь-яку пряму чи непряму допомогу Росії в її агресивній війні проти України", - йдеться в документі.

Лідери країн Євросоюзу також закликали терміново активізувати військову допомогу Україні, зокрема щодо постачання систем протиповітряної оборони, боєприпасів і ракет, а також підготовки українських військових. Водночас Єврорада привітала надання Україні фінансової допомоги, зокрема в рамках інструменту Ukraine Facility.

Засудження атак енергетичної інфраструктури та необхідність санкцій

При цьому Європейська Рада підтримала українську "формули миру", і наголосила на відданості принципу: "Нічого про Україну без України". "Єврорада підтверджує своє рішуче засудження агресивної війни Росії проти України, яка є явним порушенням Статуту ООН, і підтверджує свою незмінну підтримку незалежності України, суверенітет і територіальну цілісність у своїх міжнародно визнаних кордонах", - йдеться у документі.

Також у висновках Євроради рішуче засуджується навмисна кампанія Росії проти енергетичної та іншої цивільної інфраструктури України, яка "має на меті використовувати зими в якості зброї".

Крім того, учасники засідання привітали ухвалення 15-го пакету санкцій проти Росії та наголосили, що ЄС залишається готовим посилити тиск на Росію, в тому числі шляхом ухвалення нових санкцій.

Зеленський обговорив із лідерами Європи посилення ППО і військову підтримку

Нагадаємо, новий голова Європейської Ради Антоніу Кошта на перше засідання Євроради 19 грудня під своїм керівництвом запросив президента України Володимира Зеленського.

У Брюсселі український лідер також зустрівся з лідерами, головами урядів та іншими представниками країн Європи, повідомляє Офіс президента України . На ній, зокрема, були присутні: канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) , прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єрка Данії Метте Фредеріксен, прем’єр Нідерландів Дік Схооф, президент Польщі Анджей Дуда, генсек НАТО Марк Рютте, президент Європейської ради Антоніу Кошта, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen), міністр закордонних справ Великобританії Девід Ламмі та міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро.

На зустрічі сторони обговорили, зокрема, посилення ППО, комплектування бригад і військову підтримку України.

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