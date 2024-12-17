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РФ атакувала енергосистему України понад 1000 ракет у 2024

Дмитро Шварц
17 грудня 2024 р.

Росія впродовж 2024 року здійснила 12 масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі, випустивши близько 1100 ракет по її об'єктах, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

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ЛЕП
РФ у 2024 році здійснила 12 масованих ударів по українській енергетиціФото: Christian Ohde/CHROMORANGE/picture alliance

Армія РФ здійснила з початку року 12 масштабних атак на українську енергетичну інфраструктуру, випустивши близько 1100 крилатих і балістичних ракет по її об'єктах, заявив постійний представник України при Організації Об'єднаних Націй Сергій Кислиця на засіданні Ради Безпеки ООН.

"Атака минулої п'ятниці стала 12-м ударом Росії по нашій енергетичній інфраструктурі лише впродовж 2024 року. Для цих ударів РФ використала близько 1100 ракет - як крилатих, так і балістичних", - цитує його у вівторок, 17 грудня, державне інформаційне агентство "Укрінформ".

За словами Кислиці, остання атака була однією з наймасштабніших - 13 грудня РФ застосувала 94 ракети і 193 дрони. Зважаючи на це, дипломат подякував партнерам, які продовжують посилювати обороноздатність України.

Росія продовжує використовувати боєприпаси з отруйними хімікатами

Крім того, постпред зазначив, що Росія продовжує використовувати боєприпаси, які містять отруйні хімікати. За його словами, з лютого 2023 року задокументовано майже п'ять тисяч таких випадків, унаслідок чого постраждали понад дві тисячі українських військових.

"На російських складах залишилося багато іншої смертоносної зброї, переважно з радянських часів, і керовані авіабомби є одними з найсмертоносніших. Лише за тиждень Росія випустила майже 500 керованих авіаційних бомб по українських позиціях, а також по житлових кварталах в українських містах", - додав Кислиця.

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