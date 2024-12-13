Масований удар РФ: збито 81 ракету, пошкоджено ТЕС ДТЕК

Унаслідок чергового масованого удару по енергоінфраструктурі України, якого війська РФ завдали у п'ятницю, 13 грудня, серйозних пошкоджень зазнало обладнання теплоелектростанцій (ТЕС) компанії ДТЕК.

"Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК, - йдеться у повідомленні. - Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання". За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок атаки немає.

В ДТЕК наголосили, що за 2024 рік це вже 12 масована атака на українську енергетику і девʼята масована атака на енергетичні підприємства компанії. "Всього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК були обстріляні понад 200 разів", - додали в компанії.

ДТЕК належать дві ТЕС у Донецькій і Луганській областях, три ТЕС в Запорізькій і Дніпропетровській областях, і ще три - в Івано-Франківській, Львівській та Вінницькій областях.

Під прицілом були об'єкти енергетики на заході України

В ДТЕК не уточнюють які саме ТЕС постраждали. Однак відомо, що під ракетним ударом опинилися Івано-Франківщина. "Прикарпаття зазнало наймасованішої атаки за час повномасштабної війни. На світанку ворог застосував ударні безпілотники та крилаті ракети. Під прицілом - об’єкти критичної інфрастурктури. Є влучання! Станом на зараз, на щастя, - без постраждалих", - розповіла очільниця Івано-Франківської обласної військоковї адміністраціх (ОВА) Світлана Онищук.

Своєю чергою голова Львівської ОВА Максим Козицький теж повідомив про атаку на енергооб'єкти області. "На щастя, станом на цю хвилину інформації про постраждалих не має. Однак, через обстріли, будуть зміни в графіках відключень електроенергії", - написав він у Telegram.

ПС ЗСУ за добу виявили у повітряному просторі 94 ракети та 193 дрони

В командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що комбінований повітряних напад військ РФ фіксувався з 14:00 12 грудня по 10:00 13 грудня. Загалом радіотехнічні війська ПС за цей період виявили 287 засобів повітряного нападу - 94 ракети та 193 дрони.

Зокрема, війська РФ використали для удару чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал", дві балістичні ракети "Іскандер-М" та одна балістична ракета KN-23. А також - 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ, 24 крилатих ракети "Калібр", сім крилатих ракет "Іскандер-К»" та одна керована авіаційна ракета Х-59/Х-69.

В Повітряних силах станом 11:30 підтверджують збиття 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/"Калібр"/"Іскандер-К", однієї балістичної ракети "Іскандер-М" та 80 ударних БпЛА типу "Shahed" та безпілотників невстановленого типу. Крім того, 105 російських безпілотників не досягли своїх цілей, п’ять - повернулись в Росію, ще один - полетів в Білорусь, повідомили в ПС ЗСУ.

"Один із наймасштабніших ударів по енергетиці України"

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, з 81 ракети, яку вдалося збити, 11 збили завдяки винищувачам F-16. "Один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці", - наголосив український президент.

Зеленський зазначив, що на масований удар РФ потрібна сильна реакція світу. "Це такий "мирний" план Путіна - знищити все. Це так він хоче "перемовин" - тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність", - наголосив президент.

Також він вчергове закликав надати Україні більше систем ППО і посилити санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет. "Балачки Путіна не зупиняють - потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор", - резюмував Зеленський.