 Лавров заявив про провокації ″Правого сектора″ в Білорусі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.09.2020

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Новини

Лавров заявив про провокації "Правого сектора" в Білорусі

Глава МЗС Росії стверджує, що "радикальні дії" під час протестів у Білорусі провокуються з України. Він звинуватив у цьому зокрема і "Правий сектор". Глава МЗС України у відповідь каже про "хворобливу фантазію".

Глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує про перебування в Білорусі екстремістів, яких тренували в Україні

Глава МЗС Росії Сергій Лавров стверджує про перебування в Білорусі "екстремістів", яких тренували в Україні

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що радикальні дії під час демонстрацій у Білорусі провокують і фінансують з території України, зокрема й за участі "Правого сектора". Про це він сказав у середу, 2 вересня, під час пресконференції у Москві за підсумками переговорів з главою МЗС Білорусі Володимиром Макеєм.

"Є підтверджені відомості, що така діяльність ведеться з території України. Там є і "Тризуб" Степана Бандери, і С14, є "Національний корпус", є "Правий сектор"", - заявив Лавров, цитує інформагентство "Інтерфакс".

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200 натренованих в Україні "екстремістів"

За словами Лаврова, ці організації провокують радикальні дії протестувальників у Мінську та інших містах Білорусі, фінансують їх та "нацьковують" тих, кого вважають "перспективними екстремістськими лідерами". "За нашими оцінками, майже 200 екстремістів, натренованих на українській території, нині перебувають у Республіці Білорусь", - зазначив глава МЗС РФ.

Він стверджує, що в Україні є табори підготовки подібних екстремістів у Волинській і Дніпропетровській області. За словами Лаврова, він обговорив це питання із Макеєм. "Я впевнений, що наші спецслужби мають цим займатися більш предметно, вони в контакті один з одним перебувають", - резюмував глава МЗС Росії.

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Кулеба назвав заяву "плодом хворобливої фантазії"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву Лаврова, назвавши слова про 200 українських екстремістів "плодом хворобливої фантазії", тих, хто надав російському міністру таку інформацію. Він запевнив, що Україна не веде жодної підривної діяльності проти Білорусі.

"Намагання Росії представити своїх "зелених чоловічків" у Білорусі як українських екстремістів - це дешевий і програшний трюк", - зауважив Кулеба.

200 найманців РФ для Білорусі

29 липня в Білорусі затримали 33 громадян РФ, яких білоруська влада називала членами ПВК "Вагнер" і підозрювала в намірі організувати масові заворушення в період президентських виборів. Тоді Лукашенко заявив, що не вірить у версію Москви, за якою затримані найманці ПВК "Вагнер" мали летіти у Стамбул, і вважає, що Росія намагається приховати спробу перекидання 200 найманців на територію Білорусі.

Втім, пізніше Білорусь повернула усіх затриманих бійців до РФ "в рамках жесту доброї волі". А наприкінці серпня Володимир Путін заявив про створення "резерву силовиків" для допомоги Лукашенку, якщо "ситуація вийде з-під контролю".

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