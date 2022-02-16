 Китай вимагає політичного вирішення кризи навколо України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.02.2022

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Новини

Китай вимагає політичного вирішення кризи навколо України

У напруженості, яка виникла, Пекін звинуватив США, які нібито поширювали "дезінформацію". Китай разом із Росією виступає проти розширення НАТО.

Президент РФ Володимир Путін і лідер КНР Сі Цзіньпін

Лідер КНР Сі Цзіньпін з президентом РФ Володимиром Путіним

Політичного вирішення кризи навколо України вимагає Китай. Таку вимогу висловив лідер КНР Сі Цзіньпін у телефонній розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном у середу, 16 лютого. Сі Цзіньпін наголосив на тому, що у рамках "нормандського формату", покликаного залагодити конфлікт на Донбасі, Німеччина і Франція є посередниками між Росією і Україною, пише Reuters з посиланням на китайські державні агенції.

Водночас у міністерстві закордонних справ Китаю західним урядам, зокрема США, закинули "дезінформацію", "розпалювання загрози війни і створення напруги".

За словами офіційного представника китайського зовнішньополітичного відомства, наполегливе "розкручування та дезінформація" з боку деяких західних країн спричинили "турбулентність та невизначеність у світі". "Ми сподіваємось, що відповідні сторони припинять цю дезінформаційну кампанію", - сказав представник МЗС на брифінгу в Пекіні 16 лютого.

Як відомо, з огляду на масовану концентрацію російських військ поблизу українських кордонів останніми місяцями, Захід, переважно США, не виключав ймовірності нападу Росії на Україну. Москва заперечує агресивні плани, а скупчення вояків і техніки пояснює військовими навчаннями.

Низка переговорів на найвищому рівні, що проводились у січні і лютому лідерами західних держав з президентом Росії Володимиром Путіним, а також главою української держави Володимиром Зеленським, не привели до деескалації ситуації. Однак Росія висловила вимогу про гарантування їй безпеки шляхом невключення України та Грузії до НАТО. 

15 лютого Росія заявила про відведення частини військ від кордонів України. В Україні та на Заході цього поки не підтверджують. 

Китай у цьому зв'язку підтримує Росію. На початку лютого Путін і Сі Цзіньпін виступили спільно проти подальшого розширення НАТО

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