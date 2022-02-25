Київ закликає Захід закрити небо над Україною та відключити РФ від SWIFT

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 25 лютого закликав НАТО, США та Європу закрити небо над Україною, заборонити в'їзд російським громадянам, впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії та відключити Росію від SWIFT.
"Я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Для кожного народу є визначальні моменти, які потім стають частиною підручників з історії, моменти, коли ви маєте вирішити - проковтнути те, що робить агресор, або дати йому відсіч. І зараз, власне, той момент", - зазначив Шмигаль під час брифінгу у Києві.
На думку прем'єр-міністра, закриття неба над Україною не означатиме військового зіткнення Заходу з Росією, натомість означатиме завершення війни. "Нащадки згадуватимуть вас як героїв", - наголосив Шмигаль.
У п'ятницю стало відомо, що Євросоюз заморозить активи Путіна та Лаврова через війну в Україні. Крім того, Рада Європи призупинила представництво Росії в організації. В цей же день УЄФА оголосила про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Також Росію позбавили права взяти участь в пісенному конкурсі "Євробачення-2022", що має відбутися в італійському Турині в травні.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Мешканка Києва Наталія Севрюкова перед своїм будинком, 25 лютого. Руйнування, біженці, людські трагедії, демонстрації… З моменту початку війни в Україні минуло поки що менше двох діб - тут ми зібрали деякі фотографії за цей час.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Українські військові в Києві, 25 лютого
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Українські солдати оглядають уламки літака, що впав поблизу Києва, 25 лютого
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Жінка з дитиною у бомбосховищі у Львові, 25 лютого
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Виступ президента України Володимира Зеленського через відеозв'язок перед учасниками саміту ЄС у Брюсселі, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
"Stand with Ukraine" - світлова проєкція у фарбах українського прапору на будівлі ООН у Нью-Йорку, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Команда "Формули-1" Haas F1 Team, яка спонсорується компанією "Уралкалій", відмовилася від використання кольорів російського прапора. Барселона, 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Мешканці китайського міста Ханчжоу дивляться, як представник міністерства оборони Росії Ігор Конашенков розповідає про виконання поставлених завдань наприкінці першого дня війни в Україні.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Антивоєнна демонстрація в Санкт-Петербурзі ввечері, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Один із затриманих учасників антивоєнної акції у Санкт-Петербурзі, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Переміщення військової техніки біля російського міста Таганрог на Азовському морі, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Вибухи в Києві вранці, 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Телевізійне звернення президента Володимира Зеленського вранці, 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Мешканці Києва перед входом у метро – безпечне місце під час обстрілів міста.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Станції метро в Києві стали бомбосховищами для сотень мешканців української столиці, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Підвал житлового будинку у Києві, 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Пожежники перед постраждалим будинком у Києві на вулиці Олександра Кошиця, 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Посадка у переповнений автобус із Києва, 24 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Біженці в районі українсько-угорського кордону - КПП "Лужанка - Берегшурань", 25 лютого.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Заклеєні хрест-навхрест вікна у житловому будинку в Харкові.
-
Війна в Україні - 25.02.2022
Мешканець Маріуполя на вулиці біля будинку зі слідами руйнувань, 24 лютого.
Автор: Микола Пермяков