 Київ закликає Захід закрити небо над Україною та відключити РФ від SWIFT | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2022

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Новини

Київ закликає Захід закрити небо над Україною та відключити РФ від SWIFT

Усі цивілізовані країни мають впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії, заборонити в'їзд російських громадян на свою територію та відключити Росію від SWIFT, переконаний прем'єр-міністр.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у п'ятницю, 25 лютого закликав НАТО, США та Європу закрити небо над Україною, заборонити в'їзд російським громадянам, впровадити ембарго на нафтопродукти з Росії та відключити Росію від SWIFT.

"Я хочу звернутися до наших міжнародних партнерів. Для кожного народу є визначальні моменти, які потім стають частиною підручників з історії, моменти, коли ви маєте вирішити - проковтнути те, що робить агресор, або дати йому відсіч. І зараз, власне, той момент", - зазначив Шмигаль під час брифінгу у Києві.

На думку прем'єр-міністра, закриття неба над Україною не означатиме військового зіткнення Заходу з Росією, натомість означатиме завершення війни. "Нащадки згадуватимуть вас як героїв", - наголосив Шмигаль.

У п'ятницю стало відомо, що Євросоюз заморозить активи Путіна та Лаврова через війну в Україні. Крім того, Рада Європи призупинила представництво Росії в організації. В цей же день УЄФА оголосила про перенесення фіналу Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа. Також Росію позбавили права взяти участь в пісенному конкурсі "Євробачення-2022", що має відбутися в італійському Турині в травні.

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    Автор: Микола Пермяков


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