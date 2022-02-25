УЄФА переніс фінал Ліги чемпіонів із Санкт-Петербурга до Парижа

Європейський союз футбольних асоціацій (УЄФА) вирішив забрати у російського Санкт-Петербурга право проведення фіналу футбольної Ліги чемпіонів. Це рішення ухвалили на екстреному засіданні виконкому УЄФА у п'ятницю, 25 лютого. Підставою для такого рішення стало російське вторгнення в Україну.

Фінальний матч найпрестижнішої клубної першості континенту серед чоловіків відбудеться 28 травня у Парижі на стадіоні Stade de France. Востаннє Франція приймала фінал цього турніру 2006 року.

2018 року фінальна зустріч Ліги чемпіонів відбулася у Києві на стадіоні "Олімпійський".

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Напад РФ на Україну

У ніч на 24 лютого російські війська атакували Україну з півночі, сходу та півдня. Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією. Президент Володимир Зеленський повідомив, що влада видаватиме зброю всім охочим захищати державу. В Україні оголошено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію. Тривають бої з російськими окупантами на багатьох напрямках.

За даними генштабу ЗСУ, на територію України введено понад 60 батальйонних тактичних груп російських військ, основною метою операції є блокування Києва та створення "сухопутного коридору" до Криму.