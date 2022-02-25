Через вторгнення в Україну російські мільярдери втратили за день 39 мільярдів доларів

За перший день, що минув після вторгнення російських військ в Україну, статки найбагатших людей Росії, за підрахунками Bloomberg, зменшилися на 39 мільярдів доларів. Це більше, ніж їхні втрати з початку року, повідомляє агентство у ніч проти п'ятниці, 25 лютого.

Збитки завдано по всіх класах активів, зазначає Bloomberg. Так, за підсумками торгів 24 лютого індекс Мосбіржі впав більш ніж на 33 відсотки, РТС - майже на 40 відсотків. Курс американського долара підскочив до рекордного рівня 89,60 рубля, а євро - 99,99 рубля.

Найбільше зниження активів - у Алекперова та Тимченка

Серед бізнесменів найбільших втрат зазнав президент "Лукойлу" Вагіт Алекперов: його статки, за інформацією Bloomberg, скоротилися на 6,2 мільярда доларів - до 13 мільярдів. Акції нафтовидобувної компанії впали у четвер приблизно на 33 відсотки.

Глава металургійної компанії "Северсталь" Олексій Мордашов втратив 4,2 мільярда доларів, внаслідок чого його статки склали 23 мільярди доларів. Найбагатша, за підрахунками Bloomberg, людина в Росії, президент "Норільського нікелю" Володимир Потанін втратив 3 мільярди доларів.

Менш ніж за два місяці з початку 2022 року Вагіт Алекперов та співвласник "Новатека" та "Сібура", друг президента Путіна Геннадій Тимченко втратили приблизно по 10 мільярдів доларів, тобто понад 40 відсотків свого статку. Це найбільше зниження серед усіх російських мільярдерів, зазначає Bloomberg.

"Спецоперація на Донбасі"

Президент Росії Володимир Путін у ніч на 24 лютого оголосив про початок "спеціальної військової операції на Донбасі" з метою захистити людей, які "протягом восьми років зазнають геноциду з боку київського режиму". Твердження Путіна про геноцид раніше спростували як Євросоюз, так і ООН. Західні політики звинуватили російського президента у брехні.

Євросоюз, Великобританія, США оголосили про запровадження жорстких санкцій проти Москви, під них підпадають зокрема великі компанії, люди з оточення Путіна, представники великого бізнесу.