Кулеба зустрівся з держсекретарем США Блінкеном на польському кордоні

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у суботу, 5 березня, зустрівся на українсько-польському кордоні з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, де вони обговорили зусилля Заходу, спрямовані на підтримку України у боротьбі з російською військовою агресією. Про це повідомляє агенція Reuters.

Зокрема, сторони обговорили забезпечення України зброєю та кампанію з міжнародної ізоляції Росії, а саме запровадження санкцій проти Москви. Глава українського МЗС наголосив, що Київ вкрай потребує системи ППО та винищувачі, та додав, що надані Заходом протиповітряні комплекси Stinger стали в нагоді.

"Якщо вони продовжуватимуть надавати нам необхідну зброю, ціна (перемоги - Ред.) буде нижчою. Це врятує багато життів", - сказав Кулеба і додав, що рано чи пізно Україна переможе у війні, яку Росія розв'язала проти неї.

Коментуючи переговори з РФ, міністр закордонних справ сказав, що прогресу не було досягнуто, втім визнав, що сторони мають продовжити діалог.

Нагадаємо, третій раунд переговорів делегації України з делегацією РФ заплановано на 7 березня.

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Блінкен: Весь світ з Україною

Держсекретар США вкотре висловив підтримку українцям. "Весь світ зараз з Україною у той час як я тут в Україні поруч зі своїм другом та колегою", - сказав Ентоні Блінкен, звертаючись до Дмитра Кулеби. Раніше держсекретар США заявляв, що у Вашингтоні щодня вивчають питання, які нові озброєння вони можуть надати Україні для захисту від російської агресії.

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Війна Росії в Україні

О 5 ранку 24 лютого Росія розпочала повномасштабний військовий наступ на Україну. Десятий день поспіль російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі.

За цей час серед цивільного населення загинула 351 людина та ще 707 було поранено, свідчать дані Управління Верховного комісара ООН з прав людини.

Захід засудив агресивні дії РФ, запровадивши низку санкцій у низці сфер, зокрема проти російський фінансових установ, політичних еліт та військово-промислового сектору.