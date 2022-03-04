Блінкен: США щодня думають над тим, яку ще зброю надати ЗСУ

США щодня вивчають питання, які нові озброєння вони можуть надати Україні для захисту від російської агресії. Про це заявив держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у п'ятницю, 4 березня, на пресконференції у Брюсселі за підсумками засідань міністрів закордонних справ країн НАТО, G7 і ЄС, повідомляє кореспондент DW.

"Ми щодня дивимося, які технології та можливості ми можемо ефективним чином передати Україні для самозахисту. Це розмова, яка буквально іде щодня як з Україною та представниками її уряду, так і з нашими союзниками та партнерами", - заявив Блінкен, відповідаючи на запитання DW, чи планують США поставити Україні системи протиповітряної оборони на підсилення її комплексів С-300 та "Бук".

"Основний фокус - забезпечити, щоб все, що ми надаємо, могло бути використано ефективно та вчасно", - додав держсекретар.

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Блінкен: Історія тижня - наскільки неймовірними є українці

Блінкен також прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що російська "спеціальна військова операція" проти України йде "за планом". "Важко уявити, що його план включав надихання українського народу обороняти свою країну з таким завзяттям, посилення рішучості та солідарності НАТО і ЄС, об'єднання світу в опозиції до Москви, включно з 141 країною в ООН", - зазначив Блінкен. Він вказав також на відмову багатьох світових компаній працювати в РФ, протести десятків тисяч росіян проти війни, "вільне падіння" російської економіки та "все більше перетворення Росії на країну-вигнанця". "Якщо це був план президента Путіна, то можна сказати, що він працює", - додав Блінкен.

Держсекретар не захотів робити висновки з понад тижня війни Росії проти України про міць збройних сил РФ. "Але що нам говорить цей тиждень, так це наскільки неймовірним є український народ, його воля, рішучість, абсолютна відданість захисту своєї країни. Це історія останнього тижня, і вона є надзвичайно потужною", - зазначив Ентоні Блінкен.