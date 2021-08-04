Кулеба зустрівся з Блінкеном

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провели зустріч з державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Вашингтоні у четвер, 5 серпня. Вони обговорили підготовку до візиту українського президента Володимира Зеленського до США і його майбутню зустріч з президентом США Джо Байденом, що має відбутися 30 серпня.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, сторони висловили переконання, що переговори українського та американського лідерів зміцнять стратегічне партнерство двох країн.

"Співрозмовники приділили увагу подальшому розвитку партнерства України та США у безпековій та військово-технічних сферах, зміцненню демократії в регіоні та економічному розвитку України, спільним зусиллям з протидії збройній агресії Росії проти України, енергетичній безпеці нашої держави та регіону", - йдеться у повідомленні МЗС України.

Кулеба наголосив, що попри тривалу російську агресію, Україна продовжує втілювати складні та системні реформи, зокрема судову.

Водночас Ентоні Блінкен підтвердив незмінну підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України на тлі тривалої російської агресії, зазначається на сайті Держдепу США. Сторони також обговорили можливості поглиблення співпраці між Україною та США під час візиту Зеленського до США, який запланований на 30 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у соцмережі Twitter написав, що був радий зустрітися з Блінкеном і висловив переконання, що "зустріч Зеленського і Байдена перенесе стратегічне партнерство між Україною і США на новий рівень".