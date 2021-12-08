МЗС: Переговори Байдена і Путіна знизять напругу на кордоні з Україною

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що переговори президентів США та РФ Джо Байдена та Володимира Путіна сприяють деескалації ситуації на російсько-українському кордоні. Про це він заявив у середу, 8 грудня, у коментарі для Reuters.

Кулеба вважає, що контакт лідерів США та РФ сприяє "стримуванню та деескалації". У коментарі DW прессекретар міністра Георгій Тихий уточнив, що міністр мав на увазі стримування Росії від ворожих дій та деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Ми цінуємо вирішальну дипломатичну участь США у зусиллях з повернення Росії за стіл переговорів", - заявив міністр. На його переконання, Путін під час переговорів з Байденом отримав "чіткі та сильні" сигнали щодо ескалації на кордоні з Україною.

Кулеба також зазначив, що президенти України та США Володимир Зеленський та Джо Байден у четвер, 9 грудня, обговорять подальшу координацію дій щодо стримування Росії та поновлення переговорів в "нормандському форматі" (Україна, РФ, Німеччина, Франція) щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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Відеосаміт Байдена та Путіна

Нагадаємо, віртуальний саміт лідерів США та РФ відбувся 7 грудня та тривав понад дві години. Байден у розмові з Путіним висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів і європейських союзників з приводу стягнення російських військ до українських кордонів і попередив про "сильні економічні та інші заходи" у разі військової ескалації в Україні.

Також президент США підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й закликав російську сторону до деескалації, а також до повернення до дипломатії.

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Загроза нового вторгнення?

Останнім часом все частіше лунають повідомлення про скупчення російських військ біля українських кордонів. Це відбувається не вперше, втім, за даними західної та української розвідки, нинішній стан справ може свідчити про підготовку Росії до наступу вже цієї зими.

Як зазначив міністр оборони України Олексій Резніков найімовірнішим часом для ескалації з боку Росії може бути кінець січня. Він припустив, що кількість російських військ біля українських кордонів може зрости до 175 тисяч.

Державний секретар США Ентоні Блінкен також заявляв про наявність доказів того, що Росія "підготувала плани для значних агресивних дій проти України". Напередодні саміту Байдена з Путіним він поговорив із Зеленським та запевнив його в непохитній підтримці України з боку США. У Кремлі всі звинувачення в ескалації ситуації відкидають.