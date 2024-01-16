Кулеба: Якщо закінчиться зброя, будемо боротися лопатами

Глава МЗС України наголосив, що час для ухвалення подальшої допомоги США Києву спливає, та запевнив, що підтримка України дозволить запобігти прямій конфронтації між НАТО та РФ.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив, що час для ухвалення Конгресом США продовження допомоги Україні "спливає". Як зазначив глава МЗС в інтерв'ю ABC News, оприлюдненому в ніч на вівторок, 16 січня, більше грошей для України потенційно дозволить уникнути прямої конфронтації між НАТО та Росією, у яку США будуть змушені втрутитися.

"Якою б зараз не була ціна підтримки України, ціна налагодження безладу у світі, якщо Україна програє, буде набагато, набагато вищою", - зауважив він. Крім того, Кулеба закликав Вашингтон подумати, який сигнал надішле іншим супротивникам імовірна перемога Росії в Україні.

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Україна не скориться

Водночас український міністр наголосив, що Україна ніколи не поступиться Росії. "Навіть якщо у нас закінчиться зброя, ми будемо боротися лопатами. Тому що тут для України на кону стоїть існування цієї нації", - сказав Кулеба. Він також запевнив, що уся отримана Україною американська зброя "буде використана з найкращою метою, щоб ця війна якнайшвидше закінчилася перемогою України".

Розслідування США та Європейського Союзу не виявили жодних доказів того, що західна військова допомога, надіслана Україні, була використана не за призначенням, нагадує ABC News.

Переговори з РФ неможливі до переважання ЗСУ на фронті

Водночас Кулеба виключив будь-які переговори з режимом президента РФ Володимира Путіна, доки Україна не опиниться в набагато сильнішій позиції на полі бою. За словами глави МЗС, російські військові "засвоїли свої уроки" і тепер "набагато краще адаптовані до цієї війни", водночас "більше поразок" для Росії буде цього року.

"Мінімальні" здобутки Росії, продовжив Кулеба, були отримані "надзвичайно високою ціною", тож він заперечив, що Москва має зараз перевагу на полі бою.

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Атаки дронів по території РФ український міністр відмовився прямо коментувати, натякнувши, що Київ намагається показати, що війна в Україні негативно впливає на Росію.

"Президент Путін повинен пояснити своєму народу, чому все це відбувається. Я думаю, що корисно час від часу змушувати їх (населення Росії. - Ред.) усвідомлювати, що реальність за межами їхніх телевізорів відрізняється і може бути набагато, набагато гіршою, ніж їхня пропаганда", - сказав Кулеба.

Коментуючи імовірність обрання президентом США Дональда Трампа, він зауважив, що Україна "нічого не боїться".

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