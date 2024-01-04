Вибори президента США: що заважає Трампу стати кандидатом?

Чи зможе Дональд Трамп стати кандидатом у президенти США від Республіканської партії та як на це може вплинути низка судових процесів у справах експрезидента, з'ясовувала DW.

У листопаді 2024 у США відбудуться чергові президентські вибори. Республіканська партія ще не вирішила, хто стане її кандидатом на посаду глави держави, але вірогідність того, що ним знову стане Дональд Трамп, зростає. Він уже був господарем у Білому домі з 2017 до 2021 року. Згідно з Конституцією США, одна й та сама особа може бути лише двічі обраною президентом.

При цьому ніде не вказано, що два президентських терміни повинні йти поспіль один за одним. Отже, з цієї точки зору, Трампу ніщо не заважає поборотися за посаду президента. Однак є інші обставини, котрі можуть стати для нього серйозною перешкодою на цьому шляху.

Позови проти Трампа в кількох штатах

По передвиборній кампанії Дональда Трампа, про початок якої він заявив ще 2022 року, у грудні 2023-го було завдано відчутного удару. Верховний суд штату Колорадо оголосив рішення, згідно з яким Трамп не може балотуватися на посаду глави держави в цьому штаті під час праймеріз республіканців у березні та виборів у листопаді через його ймовірну роль у штурмі Капітолія 6 грудня 2021 року. Тоді натовп прихильників Трампа увірвався в будинок Конгресу, не погоджуючись з результатами президентських виборів, згідно з якими перемогу отримав його суперник від Демократичної партії Джо Байден. 3 січня Трамп оскаржив рішення Верховного суду Колорадо, звернувшись до Верховного суду США з офіційним проханням залишити його ім'я у виборчому бюлетені на праймеріз у Колорадо.

Також наприкінці грудня минулого року держсекретарка штату Мен Шенна Беллоуз усунула Трампа від участі в місцевих праймеріз, пославшись на 14-ту поправку до Конституції США. Ця поравка містить заборону на обіймання державних посад для осіб, котрі брали участь у заколоті. Аналогічні позови проти Трампа були подані ще в кількох штатах. 3 січня 2024 року Дональд Трамп оскаржив у суді штату Мен рішення Шенни Беллоуз. Того ж дня представники експрезидента подали до Верховного суду США апеляцію на рішення Верховного суду штату Колорадо.

У Верховному суді США нині більшість мають консервативні судді, троє з них були призначені самим Трампом під час його президентства. Якщо на початку січня 2024 року не буде винесено судового рішення за апеляцією, то прізвище Трампа може бути включене до бюлетеня республіканців на праймеріз. Згідно зі соцопитуваннями, зараз Трамп впевнено випереджає інших потенційних кандидатів-республіканців: губернатора Флориди Рона Десантіса та колишнього губернатора Південної Кароліни та експостпреда США при ООН Ніккі Хейлі.

Дональд Трамп та Джо Байден під час теледебатів понад три роки тому - 2024-го така картина може повторитися Фото: Chip Somodevilla/AP Photo/picture-alliance

На що вплинуть два імпічменти Трампу

Дональд Трамп - єдиний президент в історії США, який двічі пройшов через процедуру імпічменту. Вперше Палата представників Конгресу оголосила імпічмент Трампу в грудні 2019 року за "зловживання владою" та "перешкоджання розслідуванню Конгресу". Вдруге - у 2021 році після спроби штурму Капітолія його прихильниками. Тоді Трампа звинуватили у підбурюванні до насильства.

Однак верхня палата парламенту США, Сенат, який у разі винесення імпічменту відіграє роль судової інстанції, обидва рази виправдав Дональда Трампа. Якщо Сенат визнає президента винним, той відстороняється від посади і, як наслідок, згідно з Конституцією США, позбавляється права обіймати державні посади. Щодо Трампа такого рішення Сенату не було. Отже він зможе знову перебратися до Білого дому в разі перемоги на президентських виборах.

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Судові процеси щодо Трампа

2024 року на Дональда Трампа чекають відразу кілька судових процесів. Один з них - у цивільній справі про шахрайство. Експрезидента та його синів звинувачували у тому, що вони протягом багатьох років завищували вартість свого холдингу з метою отримання кредитів та укладання страхових договорів на вигідніших умовах. Після того, як Трампа було визнано винним у шахрайстві, процес здебільшого стосуватиметься покарання, яке йому доведеться понести. Тюремний термін за цим цивільним позовом колишньому главі держави не загрожує.

Інший процес - кримінальна справа за звинуваченням у сексуальному насильстві та наклепі. У цій справі журі - суд присяжних - вже визнало Трампа винним у тому, що він обмовив колишню колумністку Джин Керролл, представивши як брехню її звинувачення у сексуальному насильстві, скоєному, за її словами, Трампом щодо неї. Трампа визнали винним у наклепі, але не в зґвалтуванні, і зобов'язали виплатити 5 млн доларів Керролл. Він заявив, що оскаржуватиме це рішення. У ході майбутнього судового процесу буде визначено суму, яку експрезидент має виплатити жінці, яка постраждала.

Дональд Трамп також проходить як обвинувачений у кількох судових процесах, пов'язаних з його діями після поразки на президентських виборах у США у 2020 році: у рамках кримінальної справи, яку розглядає федеральний суд у Маямі, Трампа звинувачують у зберіганні секретних урядових документів у резиденції Мар-а-Лаго у Флориді вже після того, як він залишив посаду президента.

У Джорджії Трампа та ще 18 людей звинувачують у спробі вплинути на результати виборів 2020 року. Крім того, є ще судовий розгляд, ініційований мін'юстом США, в рамках котрого Трампа звинувачують у скоєнні кількох кримінальних злочинів через його спробу залишитися при владі після програшу на виборах.

Американські слідчі знайшли низку картонних коробок із секретними урядовими документами, які Трамп зберігав у ванній кімнаті Фото: U.S. Justice Department/Handout/REUTERS

Суди не завадять Трампу стати кандидатом у президенти США

Але незалежно від того, чим завершаться всі ці судові процеси, вони не завадять Дональду Трампу стати кандидатом у президенти США, вважають експерти. "Є аргументи як за, так і проти того, що людина, на яку заведено судову справу, може балотуватися в президенти, - каже DW Лора Вілсон, професорка політології в Університеті Індіанаполіса. - Але вони засновані на моралі, оцінках й уподобаннях, а не на законах чи процесуальних перешкодах".

З правової точки зору, процеси у справах Трампа не можуть вплинути на його президентські амбіції. Але яке враження все це справить на його виборців? Так звані незалежні виборці, від голосів яких багато в чому залежить результат виборів, "можуть злякатися вироку Трампу", зазначив у розмові з DW Крістофер Федеріко, професор політології та політичної психології в Університеті Міннесоти.

Але "я не вірю, що будь-які вироки можуть нашкодити йому з огляду на його міцну базу серед республіканців", додав Федеріко. Його колега, теж професор політології, Говард Лавін, вважає, що позови проти Трампа не нашкодять йому і не відштовхнуть від нього його прихильників, навпаки: "Кожен позов потенційно підвищує кількість голосів за Трампа. Він представив своїм виборцям це так, що "вони (Демократична партія. - Ред.) пробують мені помститися, а через мене помститися вам".

Трамп вміє спілкуватися з виборцями

Обидва експерти дотримуються думки, що Дональд Трамп має гарну інтуїцію в тому, що стосується спілкування з його виборцями. Він знає, як і про що з ними говорити - насамперед, з білими чоловіками без вищої освіти, а також із чорними та з латиноамериканцями, які дотримуються консервативних поглядів. Трамп стверджує, що є таким же знедоленим, як і вони, і тому розуміє їхній гнів і страх, що вашингтонська еліта може їх кинути.

Актуальні процеси в суспільстві, коли йдеться про питання гендерної проблематики й рівноправ'я, ще більше посилюють ці страхи, вважає Лавін. "Бути гетеросексуалом не краще, ніж не бути гетеросексуалом. Бути чоловіком більше не означає мати такий статус, як раніше. Частка білих в американському суспільстві зменшується, і незабаром ми станемо країною, де християни становлять меншість", - пояснює професор політології. За його словами, "це загрожує статусу білих чоловіків-християн, які завжди представляли більшість. У багатьох людей виникає почуття, що їхній соціальний престиж падає. І здається, що Трамп здатний сфокусуватися саме на цих побоюваннях".

Основні виборці Дональда Трампа, констатують обидва експерти, хочуть почуватися представленими та поміченими і вірять, що Трамп боротиметься за повернення колишньої слави - "зробити Америку знову великою". Усі судові розгляди та можливі кримінальні вироки Трампу для них не відіграють жодної ролі. "Я не думаю, що прихильники Трампа від нього відвернуться, - розмірковує Вілсон. - Вони залишаться лояльними йому. Навіть якщо вони не підтримають самого Трампа, то підтримають міфи, пов'язані з ним".