Трамп оскаржив недопуск до праймеріз у штаті Мен

Рішення усунути експрезидента США Дональда Трампа від праймеріз Республіканської партії в Мені було обґрунтоване 14-ю поправкою до конституції країни, що містить заборону на обіймання держпосад учасниками заколоту.

Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду апеляцію на рішення державної секретарки штату Мен Шенни Беллоуз не допустити його до участі в первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії на території цього штату. Про це повідомляє низка американських ЗМІ в ніч на середу, 3 січня.

Про рішення не допустити Трампа до праймеріз у Мені департамент держсекретаря штату повідомив 29 грудня. Цей крок обґрунтували 14-ю поправкою до Конституції США, що забороняє особам, які брали участь у заколоті, обіймати державні посади. Трампу інкримінують підбурювання до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

Трамп раніше вимагав, щоб Беллоуз не брала участі в розгляді питання щодо його праймеріз, оскільки вона - колишня сенаторка штату від Демократичної партії та публічно називала події 6 січня 2021-го заколотом. На думку експрезидента, це робить її упередженою.

Позови проти Трампа про участь у праймеріз низки штатів

19 грудня 2023 року верховний суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися на праймеріз Республіканської партії в цьому штаті. Рішення суддів, як і в Мені, ґрунтувалося на 14-й поправці до конституції США.

Аналогічні позови проти Трампа подали ще в кількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді 2023 року відмовився забороняти йому балотуватися, а в Мічигані суд постановив, що Конгрес США, а не судова влада, має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.

Сам Трамп причетність до штурму Капітолія заперечує.

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