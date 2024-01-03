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ПолітикаСполучені Штати Америки

Трамп оскаржив недопуск до праймеріз у штаті Мен

Олександра Іванова | Анастасія Шепелева
3 січня 2024 р.

Рішення усунути експрезидента США Дональда Трампа від праймеріз Республіканської партії в Мені було обґрунтоване 14-ю поправкою до конституції країни, що містить заборону на обіймання держпосад учасниками заколоту.

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Експрезидент США Дональд Трамп
Дональд ТрампФото: Kamil Krzaczynski/AFP/Getty Images

Колишній президент США Дональд Трамп подав до суду апеляцію на рішення державної секретарки штату Мен Шенни Беллоуз не допустити його до участі в первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії на території цього штату. Про це повідомляє низка американських ЗМІ в ніч на середу, 3 січня.

Про рішення не допустити Трампа до праймеріз у Мені департамент держсекретаря штату повідомив 29 грудня. Цей крок обґрунтували 14-ю поправкою до Конституції США, що забороняє особам, які брали участь у заколоті, обіймати державні посади. Трампу інкримінують підбурювання до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

Трамп раніше вимагав, щоб Беллоуз не брала участі в розгляді питання щодо його праймеріз, оскільки вона - колишня сенаторка штату від Демократичної партії та публічно називала події 6 січня 2021-го заколотом. На думку експрезидента, це робить її упередженою.

Позови проти Трампа про участь у праймеріз низки штатів

19 грудня 2023 року верховний суд Колорадо заборонив Трампу балотуватися на праймеріз Республіканської партії в цьому штаті. Рішення суддів, як і в Мені, ґрунтувалося на 14-й поправці до конституції США. 

Аналогічні позови проти Трампа подали ще в кількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді 2023 року відмовився забороняти йому балотуватися, а в Мічигані суд постановив, що Конгрес США, а не судова влада, має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях.

Сам Трамп причетність до штурму Капітолія заперечує.

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