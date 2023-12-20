Суд Колорадо заборонив Трампу обиратися в цьому штаті

Верховний суд Колорадо заборонив колишньому президенту США Дональду Трампу балотуватися на пост глави держави в цьому штаті. Оголошена у вівторок, 19 грудня, судова ухвала набуде чинності 4 січня 2024 року і стосуватиметься первинних виборів (праймеріз) Республіканської партії 5 березня 2024-го, на яких обиратимуть претендентів від цієї політичної сили на висунення кандидатом на вищий державний пост.

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Вердикт суддів заснований на 14-й поправці до Конституції країни. Вона забороняє займати цивільні і військові державні посади особам, які брали участь в заколоті, а судді розцінили як спробу заколоту штурм Капітолію прихильниками Трампа в січні 2021 року.

Трамп оскаржить позицію суду в Колодадо

Офіційний представник ексглави Білого дому Стівен Чжан назвав рішення суду "вкрай недемократичним". Речник Трампа також озвучив намір подати апеляцію до Верховного суду США. "Ми впевнені, що Верховний суд швидко ухвалить рішення на нашу користь і нарешті покладе край цим антиамериканським позовам", - сказав Чжан, якого цитує інформагенція AFP. У Верховному Суді США більшість мають судді-консерватори, нагадує AFP.

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Аналогічні позови проти Трампа подавали ще в декількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді відмовився забороняти експрезиденту балотуватися знову, а в Мічигані суд постановив, що Конгрес, а не судова влада, повинен вирішувати, чи може колишній глава Білого дому залишитися у виборчих бюлетенях.

Чотири кримінальні справи проти Трампа

Щодо Дональда Трампа відкриті вже чотири кримінальні справи. Загалом за всіма справами йому пред'явлено 91 звинувачення, однак він заперечує свою провину. Йдеться про порушення на виборах в Джорджії, про незаконне поводження з таємними документами, про спробу фальсифікації результатів виборів і про незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

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Попри це Трамп продовжує свою передвиборчу кампанію задля участі у виборах президента Сполучених Штатів у 2024 році і є фаворитом у боротьбі за номінацію на пост глави держави від Республіканської партії. Навіть якщо його визнають винним за будь-яким із звинувачень, це не позбавить його права балотуватися в президенти США.