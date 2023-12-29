Другий штат США заборонив Трампу брати участь у праймеріз

Мен став другим штатом США, який відмовив Дональду Трампу в можливості брати участь у праймеріз, що передують виборам президента країни. Раніше таке рішення ухвалили в Колорадо.

Колишньому президенту США Дональду Трампу заборонили брати участь у первинних виборах (праймеріз) Республіканської партії на території штату Мен. Про це рішення, ухвалене держсекретаркою Мена Шенною Беллоуз, повідомляється в п'ятницю, 29 грудня, на офіційному сайті департаменту держсекретаря штату.

Беллоуз обґрунтувала заборону 14-ю поправкою до Конституції США, яка забороняє особам, які брали участь у заколоті, обіймати цивільні та військові державні посади. Трампу закидають підбурювання до дій його прихильників, які призвели до штурму Капітолія в січні 2021 року.

"Я також приходжу до висновку, що Трамп знав про ймовірність насильства і принаймні спочатку підтримував його застосування, оскільки не лише заохочував його підбурювальною риторикою, але й не вжив жодних своєчасних заходів, щоб зупинити його", - пояснює Беллоуз у своєму рішенні. Вона наголосила, що періодичні прохання Трампа до учасників заворушень поводитися мирно не скасовують його попередню поведінку.

Представники експрезидента США вже розкритикували рішення Беллоуз, зазначивши, що оскаржуватимуть його в суді. "Ми є свідками в режимі реального часу спроби крадіжки виборів і позбавлення американського виборця права голосу", - заявив речник передвиборчого штабу Стівен Ченг.

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Рішення призупинили до висновку Верховного суду США

Як зазначається на сайті департаменту держсекретаря Мен, це рішення може бути оскаржене через позов до Верховного суду США. З огляду на "стислі терміни", важливість цієї справи та наближення термінів підготовки бюлетенів, Беллоуз призупинила дію свого рішення до винесення рішення Верховним судом США щодо апеляції або до закінчення терміну подачі апеляції.

Як пише агенція Associated Press, рішення штату Мен, швидше за все, ніколи не набуде чинності сама по собі, але його основним впливом є "посилення тиску" на найвищу судову інстанцію США, яка має остаточно вирішити, чи може Трамп балотуватися у президенти знову. Терміни ухвалення рішення Верховним судом США не визначені.

Колорадо також відмовив Трампу в участі у виборах

19 грудня верховний суд Колорадо заборонив Дональду Трампу балотуватися на пост глави держави на праймеріз Республіканської партії в цьому штаті. Рішення суддів, як і в Мені, ґрунтувалося на 14-й поправці до Конституції США. Втім, і його призупинили до висновку Верховного суду США.

Аналогічні позови проти Дональда Трампа раніше було подано ще в кількох штатах. Верховний суд Міннесоти в листопаді відмовився забороняти експрезиденту балотуватися, а в Мічигані суд постановив, що Конгрес країни, а не судова влада, має вирішувати, чи може Трамп залишитися у виборчих бюлетенях. Експрезидент США заперечує свою причетність до штурму Капітолія.

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Судові тяганини проти Трампа

Щодо Дональда Трампа відкрито вже чотири кримінальні справи. Загалом у всіх справах йому висунуто 91 обвинувачення, він заперечує свою провину. Йдеться про порушення на виборах у Джорджії, незаконне поводження із секретними документами, спробу фальсифікації результатів виборів і незаконне витрачання коштів, зібраних на президентську кампанію.

Крім того, експрезидент США бере участь у низці судових розглядів, один із яких - справа про шахрайство з отриманням пільгових умов за кредитами. Однак навіть можливе визнання Трампа винним у будь-якій із цих справ не позбавляє його права балотуватися. При цьому він залишається фаворитом серед можливих кандидатів на вибори від Республіканської партії, тоді як рейтинг чинного президента США Джо Байдена останніми місяцями падає на тлі війни Ізраїлю з ХАМАС.

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