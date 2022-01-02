Чи легалізують марихуану в Німеччині?

Дискусії про легалізацію марихуани регулярно спалахують у Німеччині. Олії у вогонь підливає те, що в деяких випадках від конопель можна мати і безперечну користь: деякі субстанції з неї використовують для виробництва знеболювальних.