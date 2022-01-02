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Колорадо - штат у США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Колорадо".
Штат Колорадо розташовано в центрільній частині Сполучених Штатів Америки. Столицею штату Колорадо є місто Денвер. У Колорадо проживає понад 5,5 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.