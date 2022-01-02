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Колорадо

Колорадо - штат у США. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Колорадо".

Штат Колорадо розташовано в центрільній частині Сполучених Штатів Америки. Столицею штату Колорадо є місто Денвер. У Колорадо проживає понад 5,5 мільйонів осіб. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих

Лісові пожежі в США: cотні будинків знищено, тисячі евакуйованих 02.01.2022

Троє людей зникли безвісти під час лісової пожежі в американському штаті Колорадо, яка виникла неподалік Денвера і зруйнувала вже близько тисячі будинків. Місцева влада побоюється, що вони загинули.

У стрілянині в супермаркеті Колорадо вбито щонайменше 10 людей

У стрілянині в супермаркеті Колорадо вбито щонайменше 10 людей 23.03.2021

У супермаркеті міста Боулдер в Колорадо сталася стрілянина, в якій загинуло щонайменше 10 осіб, зокрема поліцейський.

Президентом Парагваю обрали кандидата від правлячої партії Маріо Абдо Бенітеса

Президентом Парагваю обрали кандидата від правлячої партії Маріо Абдо Бенітеса 23.04.2018

Новим президентом Парагваю став кандидат від правлячої консервативної партії "Колорадо" Маріо Абдо Бенітес. 46-річний політик випередив на майже чотири відсотки суперника з лівоцентристського табору.
Нападник застрелив трьох осіб у центрі планування родини в США

Нападник застрелив трьох осіб у центрі планування родини в США 28.11.2015

Нападник здався поліції після п'яти годин протистояння. Дев'ятеро осіб зазнали легких поранень. Серед можливих мотивів нападу - критика абортів, яку в США активно практикують деякі релігійні активісти.
У США помер відомий британський рок-співак Джо Кокер

У США помер відомий британський рок-співак Джо Кокер 22.12.2014

Зірковий британський рок-співак Джо Кокер помер у віці 70 років в американському штаті Колорадо. ЗМІ називають причиною смерті співака рак легенів.

Чи легалізують марихуану в Німеччині? 07.02.2014

Дискусії про легалізацію марихуани регулярно спалахують у Німеччині. Олії у вогонь підливає те, що в деяких випадках від конопель можна мати і безперечну користь: деякі субстанції з неї використовують для виробництва знеболювальних.

У Колорадо дозволили продавати марихуану 02.01.2014

Народ так вирішив. Минулого серпня мешканці американського штату Колорадо висловились за легалізацію продуктів з конопель. З нового року тут дозволено продавати каннабіс.