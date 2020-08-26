У стрілянині в супермаркеті Колорадо вбито щонайменше 10 людей

У американському штаті Колорадо невідомий відкрив стрілянину в супермаркеті торговельного центру у місті Боулдер, під час якої загинули десять осіб, зокрема один поліцейський. Згідно з інформацією правоохоронців, стрілянина сталася близько 15 години за місцевим часом у понеділок, 22 березня.

Як повідомила глава місцевої поліції Маріс Херольд, підозрюваного взято під варту. Влада поки не називає мотиви злочину, посилаючись на ранню стадію розслідування. Херольд уточнила, що її убитий колега одним з перших опинився на місці злочину і був застрелений.

Читайте також: Джо Байден закликав Конгрес посилити закони про зброю

Нападника затримували спецпризначенці

За її словами, до правоохоронних органів почали надходити повідомлення про стрілянину і про людину з гвинтівкою. Поліція відреагувала посиленим складом - на місце події прибули повністю озброєні спецпризначенці, підозрюваного через гучномовець закликали здатися.

Затримувати нападника відрядили спецназ

Очевидці повідомляли про кілька пострілів і про людей, що нерухомо лежали на підлозі супермаркету і на паркувальному майданчику. На відеокадрах з місця події видно, як поліція виводить чоловіка з закривавленою ногою і голим торсом. Поки не ясно, чи є він підозрюваним.

Губернатор штату Джаред Поліс назвав подію "жахливою подією". Про стрілянину в Колорадо також поінформували президента США Джо Байдена. Прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі зазначила, що президента продовжать тримати в курсі ситуації.

Читайте також: Флорида обмежує обіг зброї після кривавої стрілянини

Друге масове вбивство в США за тиждень

Це вже другий випадок масових вбивств в США за тиждень. Минулого вівторка в трьох масажних салонах в Атланті і на її околицях за короткий проміжок часу було застрелено восьмеро людей. Шестеро жертв були жіками з азійським корінням. Своїм мотивом підозрюваний у вбивствах назвав одержимість сексом і бажання позбутися "спокуси".