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Кулеба: 59 іноземних компаній вироблятимуть зброю з Україною

Степан Смишляєв
17 жовтня 2023 р.

До Альянсу оборонних індустрій, створеного за ініціативи України, долучилися 59 компаній із 23 країн світу, повідомив Дмитро Кулеба. Він також заявив, що ризик вичерпання запасів озброєнь у країнах НАТО "мінімізований".

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Виробництво 155-міліметрових артилерійських снарядів на заводі Rheinmetall
До Альянсу оборонних індустрій долучилися 59 компаній із 23 країн світуФото: Philipp Schulze/dpa/picture alliance

До Альянсу оборонних індустрій, про створення якого було оголошено наприкінці вересня у Києві, вже долучилися 59 компаній із 23 країн світу. "Це - конкретні зобов'язання разом створювати необхідну зброю", - зазначив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі національного телемарафону в понеділок, 16 жовтня.

Він також зауважив: розуміючи що через постачання озброєнь і боєприпасів Україні наявні запаси в країнах Північноатлантичного альянсу (НАТО) будуть вичерпуватись, ще минулоріч почалася робота з нарощування відповідного виробництва в Альянсі.

Таким чином Кулеба прокоментував слова голови військового комітету НАТО Роба Бауера щодо вичерпання запасів озброєнь в країнах Альянсу. "Мій досвід показує, що яким би не був порожнім склад, але у гарного генерала завжди є подвійне дно. Тобто під дном в нього ще лежить запас снарядів, і ми знаємо, як це дно відкривати для того, щоб ввезти в Україну необхідну зброю, щоб вона була на фронті", - зазначив міністр.

Він додав, що наразі ризик вичерпання запасів озброєнь "мінімізований".

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Альянс оборонних індустрій

Про створення Альянсу оборонних індустрій і заснування спеціального Оборонного фонду оголосив президент України Володимир Зеленський під час міжнародного форуму оборонних індустрій у Києві 29 вересня.

За його словами, до Альянсу можуть доєднатися виробники зброї та військової техніки з усього світу, які "поділяють наш намір дати реальний захист від агресій у цих ризикованих умовах сучасності".

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Оборонний фонд має на меті "забезпечити додаткові ресурси, зокрема, для розвитку воєнних виробництв і підтримки відповідної співпраці, для створення нових воєнних об'єктів та програм".

Крім того, Зеленський повідомив, що Україна розробляє спеціальний економічний режим для оборонно-промислового комплексу, "щоб дати всі можливості реалізувати свій потенціал кожній компанії, яка працює заради оборони в Україні та з Україною або яка хоче прийти в Україну."

Тоді МЗС повідомляло, що до Альянсу долучились 38 компаній з 19 країн.

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